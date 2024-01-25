СБУ и омбудсмен сделали заявление о падении Ил-76: расследование продолжается

В Службе безопасности Украины по факту падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщила СБУ в комментарии РБК-Украина.
В ведомстве добавили, что расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Также СБУ проводит комплекс мер по детальному выяснению всех обстоятельств падения самолета. Досудебное расследование продолжается.
Помимо прочего, новый комментарий о происшествии дал уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Он заявил, что утверждать о пребывании военнопленных в самолете не может.
"Мы не увидели ни единых признаков того, что в самолете было такое большое количество людей - граждан Украины или нет. По тому анализу фото и видео, которые мы увидели, опять-таки, я не эксперт, но если бы у россиян были фото или видео, что там были наши военнопленные, то они бы их уже использовали. На мой взгляд, абсолютно правильная позиция нашего государства про требование международного расследования", - сказал Лубинец.
Также он добавил, что будет отправлять обращения в ООН и Красный Крест.
Падение Ил-76: что известно
Как сообщал Главред, в среду, 24 января, российские СМИ сообщили, что в Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет Ил-76. По предварительным данным, люди, которые были на борту, погибли. Первым о падении самолета сообщил российский Телеграм-канал 112 со ссылкой на источники.
Как известно, однозначной версии о том, кто был в самолете на данный момент нет. Однако Россия может опубликовать тот вывод, который будет выгоден для её политики. К примеру, как было с Еленовкой. Об этом заявил военный аналитик и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
Зеленский также дал комментарий по поводу падения самолета. Он заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями украинского общества. Президент подчеркнул, что нужно установить четкие факты в деле, потому он провел совещание с главнокомандующим и Генштабом по применению Воздушных сил.
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