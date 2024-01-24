РФ может подкинуть тела на место падения Ил-76: Ступак озвучил версию ситуации

Доверять российским источникам по-прежнему бессмысленно.

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РФ может подкинуть тела на место падения Ил-76 / коллаж: Главред, фото: телеграм

Сегодня, 24 января, в Белгородской области РФ упал Ил-76. Точной и однозначной версии о том, кто был в самолете на данный момент нет. Однако Россия может опубликовать тот вывод, который будет выгоден для её политики. К примеру, как было с Еленовкой. Об этом заявил военный аналитик и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "Киев24".

По его словам, в России могут подбросить тела на местокрушения транспортного Ил-76, а независимого расследования ждать не приходится, ведь по опыту известно, что на место падения в этой стране не пустят ни ООН, ни Красный Крест.

Ступак утверждает, что подобную ситуацию Украина уже переживала, когда в РФ заявили, что военнопленные в Еленовке погибли от удара HIMARS.

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"Вспомните Еленовку. Наших ребят сожгли, никакого HIMARS не было. Допустили кого-то? Нет. Приедет ли туда ООН? Нет. Поедет ли туда Красный Крест? Нет. Они опубликуют вывод, который им будет нужен", - заявил он.

К тому же, он напомнил, что за подвержение сомнению официальные версии государства, в России могут и привлечь к уголовной ответственности "за дискредитацию армии".

"Там авторитарный режим: что показали, тому и будьте рады", - добавил он.

Падение Ил-76

Как сообщал Главред, в среду, 24 января, российские СМИ сообщили, что в Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет Ил-76. По предварительным данным, люди, которые были на борту, погибли. Первым о падении самолета сообщил российский Телеграм-канал 112 со ссылкой на источники.

Также известно, что в этот день должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом официально заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода.

В Вооруженных силах прокомментировали падение российско военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Генштаб прямо ни подтверждает, ни опровергает информацию о якобы причастности к сбитию вражеской авиации.

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