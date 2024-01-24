"Сегодня должен был быть обмен пленными": ГУР - о слухах вокруг падения Ил-76

В среду, 24 января, должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом официально заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода.
Он добавил, что сейчас этот обмен не происходит. Такое заявление Юсов сделал на фоне информации о падении российского самолета Ил-76 в Белгородской области.
"Я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит", - сказал он.видео дня
Сейчас в ГУР не могут подтвердить, были ли на борту украинские военнопленные, эта информация проверяется.
Падение Ил-76
Напомним, 24 января в Белгородской области РФ рухнул самолет Ил-76. Авиакатастрофа, вероятно, произошла возле хутора Кривого. Обломки самолета разлетелись на несколько километров. Российские Telegram-каналы сообщили, что на борту самолета якобы было 63 человека. Позже появилась информация, что на борту Ил-76 находились 75 человек (5 из них члены экипажа).
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предположил, что РФ будет через аварию Ил-76 скрывать насилие над пленными. По его мнению, россияне способны разбрасывать тела украинских пленных в зоне падения самолета.
Эксперты считают, что российский самолет Ил-76 был сбит на взлете.
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