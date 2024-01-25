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"Ил ждет, это неизбежно": Кислица ответил Лаврову на его циничные заявления в ООН

Анна Ярославская
25 января 2024, 11:15
"Сломанная пластинка" Лаврова об "инсценированной Буче" "непрерывно гремит на московском граммофоне", сказал постпред Украины в ООН Сергей Кислица.
Сергей Кислица, Сергей Лавров
Сергей Кислица резко ответил Лаврову на его заявление о падении Ил-76 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров сделал возмутительное заявление о падении Ил-76 и Украине, сравнив инцидент с военными преступлениями оккупантов в Буче. Ему резко ответил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Циничное заявление Лаврова

Главный российский дипломат Сергей Лавров, который сейчас находится в Нью-Йорке на заседании Совета безопасности ООН, заявил, что Украина сбила российский самолет Ил-76 в Белгородской области. При этом, по версии Лаврова, Киев якобы знал о том, что на борту якобы находятся пленные украинцы, однако отрицает это.

"Не хотелось бы, чтобы повторилась история апреля 2022 года, когда после инсценировки в Буче были показаны тела людей, чьи фамилии мы до сих пор не можем получить. Украинская сторона стала заметать под ковер все последствия после того, как стало известно, что там были украинские военнопленные, и они не могли не знать об этом", — заявил министр иностранных дел РФ.

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Отметим, Украина не подтверждала, что военнопленные были на борту самолета Ил-76.

Что касается военных преступлений армии РФ в Украине, то их расследованием занимаются и украинские, и международные следователи.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, посетивший Бучу в середине апреля 2022 года, заявил, что вся территория Украины - это место преступления.

Реакция Украины не лживые заявления Лаврова

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица, комментируя лживые высказывания Лаврова в ООН о падении Ил-76 и убийствах в Буче, заявил, что самолет Ил "ждет" российского министра, и "это неизбежно".

"Фон Лавров, чей самолет "Ил-Ильюшин" вот-вот вылетит из аэропорта Кеннеди, завершает свой отпуск в свободном мире скорее с хныканьем, чем с треском. Его испорченная пластинка о "постановочной Буче" продолжает звучать в московском граммофоне, а его нытье о злых англосаксах вызывает артрит", - написал Кислица в соцсети Х.

"Совет Безопасности, каким бы несовершенным он ни был, тем не менее, будет рассматривать вопросы, доведенные до его сведения, по мере необходимости. Ил ждет вас. Это неизбежно", - добавил постпред Украины в ООН.

Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. СМИ со ссылкой на Генштаб сообщили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Ряд российских СМИ распространили заявления российских чиновников о том, что на борту Ил-76 якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен.

В ГУР подтвердили лишь то, что на 24 января планировался обмен пленными, и он пока не происходит.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями украинского общества. Президент подчеркнул, что нужно установить четкие факты в инциденте.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров пытался воспользоваться ситуацией в пропагандистских целях. В частности, Москва пробовала созвать заседание Совбеза ООН, чтобы распространять ложь об Украине. Франция же ее остановила.

В ISW объяснили, как РФ использует катастрофу в свою пользу. В частности, обвинения России в адрес Киева частично имеют целью посеять недовольство в Украине, усилить недоверие к украинскому правительству и прекратить западную военную помощь ВСУ.

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