Лавров 'немедленно' созвал Совбез ООН из-за Ил-76, Франция вовремя 'стопнула'

Российская пропаганда врет, что на сбитом самолете были якобы украинские военнопленные.

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Франция отказала России в "немедленном" заседании / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Телеграм "База"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пытался воспользоваться ситуацией с подбитием военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области в пропагандистских целях. В частности, Москва пробовала созвать заседание Совбеза ООН, чтобы распространять ложь об Украине. Франция же ее остановила.

Конечно, Москва указала, что за сбитием их военного самолета "стоит" Украина.

"Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН по атаке Киева на российский самолет Ил-76 и рассчитывает, что Франция как председатель выполнит свои обязательства как можно быстрее", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях СБ ООН. видео дня

Другой представитель МИД России - первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский пожаловался, что Киев якобы "раздувает пузырь лжи, пытаясь уйти от ответственности" за падение Ил-76.

Однако Франция, которая председательствует в Совбезе ООН, не согласовала заседание по требованию Кремля, о чем уже докладывают пропагандистские ресурсы РФ. Там предложили перенести его на пятницу на 00:00 (по киевскому времени).

Падение Ил-76 – что известно

Утром 24 января в небе над Белгородской областью, вероятнее всего зенитной ракетой, был подбит военно-транспортный самолет россиян Ил-76.

Информация с якобы подтверждением от Сил обороны появилась на сайте Украинской правды. Журналисты, ссылаясь на анонимные источники, утверждали, что Ил-76 перевозил ракеты в ЗРК С-300. Однако вскоре новость была удалена.

В то же время российские пропагандисты писали, впрочем, без доказательств, что на борту находилось более 60 украинских военнопленных, которых готовили на обмен с Украиной. Эксперты уже объяснили, почему считают этот вброс со стороны РФ глупостью.

Следует заметить, что только за вчерашний день Россия трижды атаковала Харьков ракетами. Во время вечернего удара РФ попала в гражданские объекты - больницы, аптеки и магазины. Предварительно насчитывалось 7 пострадавших.

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