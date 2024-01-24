У США больше нет денег для помощи Украине - Пентагон

Ллойд Остин заявил, что США не могут поставлять Украине ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад.

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У США закончились деньги на помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

В США закончились деньги, которые были выделены для военной помощи Украине. Из-за отсутствия денег Вашингтон не может поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том уровне, что год назад. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на ежемесячной конференции 50 стран, координирующих поддержку Украины, сообщает Associated Press.

Глава Пентагона призвал другие страны предоставить больше систем ПВО и перехватчиков.

"У США кончились деньги для помощи Украине, и мы не в состоянии поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад. Я призываю эту группу копать глубже, чтобы предоставить Украине больше жизненно важных наземных систем противовоздушной обороны и перехватчиков", - сказал Ллойд Остин. видео дня

Его помощница по международным делам Селеста Валландер отметила, что Минобороны Украины ежедневно получает отчеты о нехватке вооружения и боеприпасов в украинских подразделениях.

Военная помощь Украине

Напомним, что Байден сделал важное заявление для Украины. Президент США после встречи с американскими конгрессменами отметил, что Конгресс может принять положительное решение о помощи Украине.

В то же время в Госдепе сообщили, что США не будут оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-23 годов. Они стремятся помочь нашей стране построить собственную военно-промышленную базу, чтобы страна могла самостоятельно производить вооружение.

Ранее эксперт рассказал, при каких условиях помощь прекратится в 2024 году. Николай Маломуж рассказал, сократится ли помощь Украине со стороны США в 2024 году или вообще может прекратиться.

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