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Помощь Украине: Умеров назвал условие прорыва, в США сделали громкое заявление

Алексей Тесля
23 января 2024, 17:32обновлено 23 января, 18:05
Глава Минобороны заявил о необходимости наращивать долгосрочные пакеты военной помощи.
Умеров, Остин
Рустем Умеров и Ллойд Остин высказали по поводу военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Достаточные объемы техники и боеприпасов, технического обслуживания и запасных частей "являются критически важной составляющей успеха", заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Но для прорыва нужны инновации и значительный технологический прогресс. Именно поэтому в 2024 году оборонные технологии будут играть центральную роль в повестке дня Министерства обороны", - подчеркнул он в ходе заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Глава Минобороны поблагодарил страны-партнеры, поддерживающие Силы обороны Украины, при этом отметив критическую необходимость наращивать долгосрочные пакеты военной помощи.

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Умеров уточнил, что Минобороны готово соинвестировать в технологии и совместное производство, делиться "боевым опытом, способствовать заключению долгосрочных контрактов с заинтересованными компаниями".

Помощь Украине: что говорят в Пентагоне

В свою очередь министр обороны Ллойд Остин убежден, что суверенная и безопасная Украина имеет решающее значение для глобальной безопасности, в связи с чем он призвал участников Контактной группы по обороне Украины, так называемый Рамштайн, продолжать предоставлять Украине еще больше помощи.

Во вторник, открывая виртуальное заседание, он сказал: "Давайте будем честными: наша поддержка Украины в борьбе с тиранией сделает все наши страны более безопасными. Если мы потеряем самообладание, если мы вздрогнем, если мы провалим сдерживание, другие станут агрессорами. Мы только пригласим еще больше кровопролития и еще больше хаоса. Таким образом суверенная и безопасная Украина имеет решающее значение для глобальной безопасности. Мы не должны колебаться в нашей поддержке Украины".

Министр обороны США констатировал, что сражение, которое ведет Украина, "важно для всех наших стран". "Невероятно храбрые украинские войска продолжают борьбу против кремлевских захватчиков на обширной линии фронта в условиях ужасной зимней погоды. Украинские защитники продолжают наносить значительные потери силам Кремля. Путин продолжает жертвовать ошеломляющим количеством российских войск в своей опрометчивой и безрассудной войне выбора. Путин надеется, что ракеты и беспилотники деморализуют украинский народ и сломят боевой дух украинской армии. Поэтому я призываю эту группу копать глубже, чтобы предоставить Украине больше жизненно важных наземных систем противовоздушной обороны и перехвата", - детализировал он.

Глава оборонного ведомства США напомнил участникам Рамштайна о недавнем пакете помощи США на сумму 250 млн долларов, который включал в себя 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, медицинское оборудование.

Кроме того, Остин вновь констатировал, что нет доказательств "неправильного использования или незаконного перенаправления американского оборудования, предоставленного Украине".

Военная помощь Украине

Напомним, что Байден сделал важное заявление для Украины. Президент США после встречи с американскими конгрессменами отметил, что Конгресс может принять положительное решение о помощи Украине.

В то же время в Госдепе сообщили, что США не будут оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-23 годов. Они стремятся помочь нашей стране построить собственную военно-промышленную базу, чтобы страна могла самостоятельно производить вооружение.

Ранее эксперт рассказал, при каких условиях помощь прекратится в 2024 году. Николай Маломуж рассказал, сократится ли помощь Украине со стороны США в 2024 году или вообще может прекратиться.

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новости США Пентагон Ллойд Остин война России и Украины Рустем Умеров
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