В Украине ли F-16: лучший пилот США дал однозначный ответ и предупредил Россию

Лучший пилот США, подполковник в отставке Дэн Хэмптон считает, что анонсированные Западом F-16 еще не участвовали в боях с российскими оккупантами.
В интервью проекту "Голос Америки" он подчеркнул, что россияне дезинформируют о якобы ежедневном сбитии этих истребителей в украинском небе.
"Их (F-16 - Главред) не используют в Украине. Я знаю, что ходили слухи, и россияне продолжают утверждать, что сбивают по 4-6 F-16 ежедневно. Но русские врут - и им никто не верит. Были сообщения, что Дания задерживает поставки в Украину. Я не знаю, какое состояние у других стран, но знаю, что мы продолжаем давить", - сказал Хэмптон.видео дня
Американский военный добавил, что на месте Байдена дал бы Украине эти самолеты еще несколько лет назад.
"Если бы я был президентом США - я дал бы самолеты два года назад. Все, что россияне смогут сделать - это забрасывать Украину крылатыми ракетами и беспилотниками", - отметил пилот США.
Присутствие F-16 в Украине означало бы полный контроль ВСУ над воздушным пространством.
"Они (россияне - Главред) не смогут завести свои самолеты и вертолеты в ваше воздушное пространство. Когда это будет сделано - тогда с прикрытием этих истребителей украинская армия сможет делать то, что нужно. Конечно, F-16 смогут сделать это, но в первую очередь - это контроль над воздухом, а значит уничтожение МиГов и Су, а также уничтожение ракет "земля-воздух", - пояснил Хэмптон.
Как писал Главред, ранее Хэмптон емко оценил российские истребители Су-35, назвав их "хламом". По его словам, он бы никогда не сделал ставку на российский самолет в бою с американским.
Сам Хэмптон заявил, что готов защищать Украину в полномасштабной войне с Россией.
"Украина борется против России. Это черно-белый конфликт - добро против зла, здесь нет вопросов, кто прав, а кто виноват... я даже поеду сам, я стану номером один, можете на меня рассчитывать", - заявил летчик
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