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В Украине ли F-16: лучший пилот США дал однозначный ответ и предупредил Россию

Яна Ставская
17 января 2024, 22:25
То, что F-16 уже якобы в Украине, является кремлевской пропагандой.
В Украине ли F-16: лучший пилот США дал однозначный ответ и предупредил Россию
F-16 скоро будут в Украине / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

Лучший пилот США, подполковник в отставке Дэн Хэмптон считает, что анонсированные Западом F-16 еще не участвовали в боях с российскими оккупантами.

В интервью проекту "Голос Америки" он подчеркнул, что россияне дезинформируют о якобы ежедневном сбитии этих истребителей в украинском небе.

"Их (F-16 - Главред) не используют в Украине. Я знаю, что ходили слухи, и россияне продолжают утверждать, что сбивают по 4-6 F-16 ежедневно. Но русские врут - и им никто не верит. Были сообщения, что Дания задерживает поставки в Украину. Я не знаю, какое состояние у других стран, но знаю, что мы продолжаем давить", - сказал Хэмптон.

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Американский военный добавил, что на месте Байдена дал бы Украине эти самолеты еще несколько лет назад.

"Если бы я был президентом США - я дал бы самолеты два года назад. Все, что россияне смогут сделать - это забрасывать Украину крылатыми ракетами и беспилотниками", - отметил пилот США.

Присутствие F-16 в Украине означало бы полный контроль ВСУ над воздушным пространством.

"Они (россияне - Главред) не смогут завести свои самолеты и вертолеты в ваше воздушное пространство. Когда это будет сделано - тогда с прикрытием этих истребителей украинская армия сможет делать то, что нужно. Конечно, F-16 смогут сделать это, но в первую очередь - это контроль над воздухом, а значит уничтожение МиГов и Су, а также уничтожение ракет "земля-воздух", - пояснил Хэмптон.

Как писал Главред, ранее Хэмптон емко оценил российские истребители Су-35, назвав их "хламом". По его словам, он бы никогда не сделал ставку на российский самолет в бою с американским.

Сам Хэмптон заявил, что готов защищать Украину в полномасштабной войне с Россией.

"Украина борется против России. Это черно-белый конфликт - добро против зла, здесь нет вопросов, кто прав, а кто виноват... я даже поеду сам, я стану номером один, можете на меня рассчитывать", - заявил летчик

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война в Украине новости США ВСУ F-16 война России и Украины
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