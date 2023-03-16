"Самый смертоносный пилот" F-16 из США согласился воевать за Украину

Подполковник ВВС США в отставке Дэн Хэмптон уверен, что боевые самолеты F-16 могли бы сильно изменить ход большой войны России с Украиной.

Подполковник ВВС США в отставке Дэн Хэмптон / Фото facebook.com/DanHamptonAuthor

Лучший пилот американских истребителей F-16, подполковник в отставке Дэн Хэмптон заявил, что готов защищать Украину в полномасштабной войне с Россией.

"Украина борется против России. Это черно-белый конфликт — добро против зла, тут нет вопросов, кто прав, а кто виноват… Я даже поеду сам, я стану номером один, можете на меня рассчитывать", — заявил летчик в интервью Голосу Америки.

Подполковник в отставке уверен, что боевые самолеты F-16 могли бы сильно изменить ход большой войны России с Украиной, но многое зависит от пилотов.

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"Украинские пилоты — отличные пилоты, но это совсем другой тип современного истребителя, чем тот, к которому они привыкли. Я думаю, нужно немного времени, чтобы пройти обучение, освоиться и овладеть новым типом, особенно таким передовым, как F-16. До войны в среднем украинский пилот имел 40-50 часов налета в год. Когда я летал на F-16, у меня было 200-300 часов в год, не считая боевых действий", — сказал военный.

Хэмптон добавил, что в США на каждого пилота истребителя до того момента, когда он включится в эскадрилью истребителей и начнет летать, выделяют около 2,5 лет на обучение. На каждого пилота правительство тратит до 10 миллионов долларов.

"Это чтобы один пилот прошел все из базовой летной школы и все остальные тренировки на F-16, F-15 или F-35, а затем попал в эскадрилью", — объяснил он.

Хэмптон считает, что украинских пилотов, которые говорят на английском языке, можно научить за период от 4 до 6 месяцев.

Также летчик добавил, что Украине важно контролировать воздушное пространство.

"Никто никогда не выигрывал войны с воздуха. Я видел, как это пытались сделать раньше. Наши страны пробовали. Нельзя выиграть войну с воздуха, но можно проиграть войну, если вы не контролируете воздушное пространство", - сказал он.

Кто такой Дэн Хэмптон Дэн Хэмптон имеет позывной Two Dogs. Он участвовал в войнах в Персидском заливе, в Косово и в Ираке. В течение 20-летней карьеры в ВВС США совершил 151 боевой вылет. У Хэмптона больше всего военных наград среди пилотов истребителей США со времен войны во Вьетнаме — "Пурпурное сердце", 4 Почетных креста летных заслуг за чрезвычайный героизм и 8 "Воздушных медалей" ВВС США за доблесть во время боевых действий в воздухе. Также Хэмптон тренировал пилотов оперировать F-16 на Ближнем Востоке и был офицером по обмену информацией в ВВС Египта. Пилот консультирует правительства США и союзников по борьбе с терроризмом и являлся генеральным директором частной военной компании MVI International. Автобиографическая книга Гемптона "Viper Pilot: Мемуары о воздушных боях" стала бестселлером New York Times и была переведена на десяток языков мира. Другие книги автора: "Наемник", "Повелители неба: Пилоты истребителей и воздушное сражение", "Охотники-убийцы", "Бегство", "Погоня за демоном" и "Операция Месть".

Истребители F-16 для Украины

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий давит на главу Пентагона с требованием предоставить больше информации о том, что нужно для отправки истребителей F-16 в Украину. Об этом говорится в письме восьми сенаторов к министру обороны США Ллойду Остину, которое получило издание Politico. Инициатором письма выступил сенатор от Демократической партии Марк Келли (штат Аризона).

В документе говорится, что война РФ против Украины "сейчас находится на критическом этапе". Сенаторы уверены, что истребители F-16 могут дать Киеву преимущество, поскольку полномасштабное вторжение Москвы продолжается уже второй год.

Президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16. По его словам, Украине передают то вооружение, которое необходимо ВСУ, чтобы обеспечить возможность успехов на фронте весной, летом и в начале осени.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан также заявлял, что на сегодня американские военные самолеты "не являются ключевой необходимостью" для текущих потребностей Вооруженных сил Украины.

По данным журналистов американского издания Politico, военные чиновники подталкивают Министерство обороны США к предоставлению Украине истребителей F-16. Примечательно, в Пентагоне уже официально заявляли, что не исключают поставок истребителей Киеву.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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