"Хорошо смотрится на авиашоу, но это хлам": лучший пилот США ёмко оценил российские Су-35

Су-35 – слишком большой и имеет два двигателя, которые дымят и выдают самолет. Его легко уловить на радаре и выстрелить в него дальнобойной ракетой.

Подполковник в отставке Дэн Хэмптон сравнил истребители F-16 и Су-35 / Фото Википедия, Facebook Dan Hampton Author

Лучший пилот истребителей F-16, подполковник в отставке Дэн Хэмптон ёмко оценил российские истребители Су-35, назвав их "хламом". По его словам, он бы никогда не сделал ставку на российский самолет в бою с американским.

"Они его красиво красят, ставят всякие крутые звездочки и все остальное. Но в глубине души это на самом деле не такой хороший самолет. Он хорошо смотрится на авиашоу, но мое личное мнение, что это хлам", — сказал Хэмптон в интервью Голосу Америки.

По его словам, невысокого мнения о российских самолетах большинство профессиональных летчиков-истребителей.

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Американский пилот отметил, что на российских самолетах даже радары отстают от американских на 30 лет.

"AESA радар – это передовой радар с системой электронного сканирования (активная фазированная антенная решетка, – ред.), который на 30 лет опережает находящийся на Су-35 радар", — отметил он.

Хэмптон добавил, что Су-35 – слишком большой и имеет два двигателя, которые дымят и выдают самолет.

"Это легко увидеть, его легко уловить на радаре и выстрелить в него дальнобойной ракетой. И если приблизиться к нему, он виден за 10 миль (16 км,— ред.) до того, как он увидит вас, если вы когда-нибудь попадете в ближний воздушный бой", — говорит пилот.

Другие системы на борту российского Су-35 – это также "типичный российский маркетинг".

"Но если внимательно присмотреться, то на самом деле их легко заглушить, что широко используем и мы, и наши союзники (...) Я бы ни делал ставку в бою на Су-35 или какие-либо самолеты российского производства", — резюмировал американский пилот.

Как сообщал Главред, "самый смертоносный пилот" F-16 Дэн Хэмптон заявил, что готов защищать Украину в полномасштабной войне с Россией.

"Украина борется против России. Это черно-белый конфликт — добро против зла, тут нет вопросов, кто прав, а кто виноват… Я даже поеду сам, я стану номером один, можете на меня рассчитывать", — заявил летчик.

Кто такой Дэн Хэмптон Дэн Хэмптон имеет позывной Two Dogs. Он участвовал в войнах в Персидском заливе, в Косово и в Ираке. В течение 20-летней карьеры в ВВС США совершил 151 боевой вылет. У Хэмптона больше всего военных наград среди пилотов истребителей США со времен войны во Вьетнаме — "Пурпурное сердце", 4 Почетных креста летных заслуг за чрезвычайный героизм и 8 "Воздушных медалей" ВВС США за доблесть во время боевых действий в воздухе. Также Хэмптон тренировал пилотов оперировать F-16 на Ближнем Востоке и был офицером по обмену информацией в ВВС Египта. Пилот консультирует правительства США и союзников по борьбе с терроризмом и являлся генеральным директором частной военной компании MVI International. Автобиографическая книга Гемптона "Viper Pilot: Мемуары о воздушных боях" стала бестселлером New York Times и была переведена на десяток языков мира. Другие книги автора: "Наемник", "Повелители неба: Пилоты истребителей и воздушное сражение", "Охотники-убийцы", "Бегство", "Погоня за демоном" и "Операция Месть".

Истребители F-16 для Украины

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий давит на главу Пентагона с требованием предоставить больше информации о том, что нужно для отправки истребителей F-16 в Украину. Об этом говорится в письме восьми сенаторов к министру обороны США Ллойду Остину, которое получило издание Politico. Инициатором письма выступил сенатор от Демократической партии Марк Келли (штат Аризона).

В документе говорится, что война РФ против Украины "сейчас находится на критическом этапе". Сенаторы уверены, что истребители F-16 могут дать Киеву преимущество, поскольку полномасштабное вторжение Москвы продолжается уже второй год.

Президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16. По его словам, Украине передают то вооружение, которое необходимо ВСУ, чтобы обеспечить возможность успехов на фронте весной, летом и в начале осени.

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