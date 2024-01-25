Падение Ил-76 под Белгородм: в ISW объяснили, как РФ использует катастрофу в свою пользу

Обвинения России в адрес Киева частично имеют целью посеять недовольство в Украине и усилить недоверие к украинскому правительству.

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24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

В стране-агрессоре РФ используют катастрофу Ил-76 для того, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную поддержку Украине. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW цитируют председателя Комитета по обороне Государственной думы России Андрея Картаполова, который заявил, что Украина намеренно сбила Ил-76, зная, что на борту находились украинские военнопленные, и призвал приостановить все обмены военнопленными на неопределенный срок.

В то же время заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил украинскую "внутриполитическую борьбу" в причастности к катастрофе.

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Кроме этого, министр иностранных дел России Сергей Лавров, который сейчас находится в Нью-Йорке на заседании Совета безопасности ООН, призвал к срочному созыву заседания СБ ООН, посвященному этой авиакатастрофе, и обвинил Украину в терроризме.

ISW отмечает, что такие российские обвинения частично имеют целью посеять недовольство в Украине и усилить недоверие к украинскому правительству, что согласуется с другими российскими информационными усилиями, направленными на ослабление Украины внутри страны.

Военные аналитики отмечают, что обмен военнопленными является чувствительным вопросом как для России, так и для Украины, и риторические упоминания о военнопленных предсказуемо вызывают эмоциональную реакцию.

Кроме того, российские официальные лица сделали необоснованные заявления о том, что Украина сбила Ил-76 американскими или немецкими ракетными системами, вероятно, в попытке отговорить западных партнеров от предоставления Украине критически важных систем противовоздушной обороны, необходимых для обороны.

Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76.

СМИ со ссылкой на Генштаб сообщили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Ряд российских СМИ распространили заявления российских чиновников о том, что на борту Ил-76 якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен.

В ГУР подтвердили лишь то, что на 24 января планировался обмен пленными и он пока не происходит.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями украинского общества. Президент подчеркнул, что нужно установить четкие факты в инциденте.

Все детали авиакатастрофы в Белгородской области читайте в материале: Все версии падения Ил-76 под Белгородом: что на самом деле произошло.

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