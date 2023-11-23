УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Почему Россия заморозила обмен пленными: ГУР назвало несколько причин

Руслана Заклинская
23 ноября 2023, 23:50
Несмотря на заявления России о важности обмена пленных, их реальные усилия в этом направлении сомнительны.
Почему Россия заморозила обмен пленными: ГУР назвало несколько причин
В ГУР рассказали почему РФ заморозила обмен пленными / Коллаж: Главред, фото: facebook.com / Оперативное командование "Юг"

В начале сентября Россия фактически прекратила процесс обмена пленными с Украиной. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Андрей Юсов, назвал основные причины замораживания обмена пленными. Об этом Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона 23 ноября.

По данным разведки, на остановку обмена пленными между странами повлияло много аспектов. Среди них попытки давить и дестабилизировать Украину.

"Многие аспекты. Здесь и попытка давить на Украину, попытка дестабилизировать ситуацию внутри, пренебрежение интересами собственных граждан и усиление репрессий внутри России", - сказал Юсов.

видео дня

Несмотря на публичные заявления российских чиновников о важности обмена, Юсов отметил, что Россия не пытается реально решить эту проблему. Он также подчеркнул, что несмотря на прекращение обмена, переговоры между Украиной и Россией продолжаются и не прекращались. Вооруженные силы Украины активно готовятся и пополняют свой обменный фонд.

"Мы констатируем факт, что несмотря на публичные заявления и Шойгу, и других должностных лиц государства-агрессора о том, что для них важно возвращать пленных, они к этому не прилагают реальных усилий. Тем не менее, переговоры не прекращались все это время и продолжаются. И мы рассчитываем на результат, готовимся к этому и активно пополняем обменный фонд", - добавил представитель ГУР.

Ситуация с украинскими пленными

Напомним, последний раз обмен пленными состоялся в августе 2023 года, когда из плена вернулись 22 военных. Раньше из российского плена вернулись 43 украинских воина и двое гражданских. Среди освобожденных защитников были бойцы ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, защитники Мариуполя и "Азовстали".

Как ранее сообщал Главред, сейчас в плену находятся 4337 граждан Украины. Из них 3574 - это военнослужащие, захваченные во время активных боевых операций, и 763-гражданские, которых незаконно задержали оккупанты.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине военнопленные обмен пленными война России и Украины
Реклама

Главное за день

Война продолжится и в 2024 году, но запомнится кое-чем: Коваленко дал большой прогноз

Война продолжится и в 2024 году, но запомнится кое-чем: Коваленко дал большой прогноз

22:25 Украина
"Не думаю, что контрнаступление провалилось": Глава Евросовета оценил успехи Украины

"Не думаю, что контрнаступление провалилось": Глава Евросовета оценил успехи Украины

22:07 Украина
За минуту - 90 человек: оккупанты жалуются на мощные удары "артой" и FPV-дронами ВСУ на левом берегу

За минуту - 90 человек: оккупанты жалуются на мощные удары "артой" и FPV-дронами ВСУ на левом берегу

20:31 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:50

Почему Россия заморозила обмен пленными: ГУР назвало несколько причин

22:28

"Но дайте мне еще неделю": Лана Дель Рей бросила жениха по странной причине

22:25

Война продолжится и в 2024 году, но запомнится кое-чем: Коваленко дал большой прогноз

22:07

"Не думаю, что контрнаступление провалилось": Глава Евросовета оценил успехи Украины

21:43

Правда ли, что кошка видит призраков, когда пугающе смотрит в пустоту

В случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – ЗагороднийВ случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – Загородний
21:35

За сколько Галкин готов выступить перед россиянами - росСМИ назвали сумму

20:48

"Несет грешное": Настя Приходько разнесла Фарион с Бенюком и их роль в языковом скандале

20:45

Королевские аутсайдеры: фанаты "поймали" принца Гарри и Меган Маркл в кафе

20:31

За минуту - 90 человек: оккупанты жалуются на мощные удары "артой" и FPV-дронами ВСУ на левом берегу

Реклама
20:10

Он очень вкусный и супер бюджетный: новый рецепт салата на новогодние праздникиВидео

20:09

Как "рождаются" снежинки и почему они неповторимы: ответ вас удивит

20:09

Что делать, чтобы не било током: простые советы спасут жизнь и здоровьеВидео

19:46

NYT: Украина входит в зиму с еще более хрупкой энергосистемой, чем год назад

19:22

Не надо молчать: блокирование поляками Украины - это не дружбамнение

18:49

В Белгороде СБУ ликвидировала топ-коллаборанта, сбежавшего в Россию

18:37

Третья волна наступления на Авдеевку: РФ атакует город со всех сторон, бросает на "мясо" пехоту

18:35

Польские фермеры хотят круглосуточно блокировать границу с Украиной до января

18:19

Беглянка-"молчунья" Безрук неожиданно заговорила об Украине

18:14

"У нас заканчивается время": НАТО готовит "военный Шенген" для возможного противостояния России

18:03

Травести-дива Монро показала, как выглядела до операций

Реклама
18:01

Ликвидация военкора "Россия-24": в РФ заподозрили халатность, ищут виновного и грызутся

17:41

"Засыплет снегом до полуметра": украинцев предупредили о серьезной непогоде в ближайшие дни

17:23

Как часто стирать постельное белье при простуде - эксперт назвал точный ответ

17:19

Лёд тронулся: президент Аргентины предложил Зеленскому провести мирный саммит

17:18

Почему собаки лижут руки: что хотят сказать домашние любимцы

16:53

ЕС пошел на уступки Венгрии: дает 900 млн евро в обмен на разблокирование помощи Украине

16:31

"Самые ожесточенные бои за всю войну": началось новое наступление на Авдеевку - Барабаш

16:16

РФ ударила кассетными снарядами по Чернобаевке: есть погибшие и раненые

16:03

Воевали против Украины: Путин лично помиловал двух зэков-каннибалов

15:58

Сбежавший за границу Арестович "проехался" по Украине, похваставшись пейзажами Лондона

15:34

В Украине растет дефицит электроэнергии из-за морозов: Укрэнерго сделало важное заявление

15:13

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 7 секунд найти лягушку

15:10

Топ-политик из Кремля с женой украли и насильно удочерили 10-месячную девочку из Херсона - ВВС

15:09

Скандальный нардеп Николай Тищенко и его жена Алла Барановская разводятся

15:07

Россияне выводят резервы: стали известны успехи ВСУ на левом берегу Днепра

14:55

Поставки нового украинского оружия на фронт ускорятся: преодолена важная преграда

14:48

"Все войска выведут и будет громкое заявление": назван месяц и год завершения войны в Украине - прогнозВидео

14:46

"Это будет в пользу РФ": аналитик назвал ошибку, которой не должна допустить Украина

14:34

Неплях показала синяки и ссадины и рассказала об абьюзивных отношениях

14:25

Газ продолжает дорожать и исчезает с АЗС в Украине: что известно о кризисе топлива

Реклама
14:22

Палатный: "Украинская команда" передала разведчикам партию ударных дронов

14:19

В Украине галопом скачут цены на продукты: что будет с ними уже скоро

14:14

Почему спать с кошкой опасно: врачи предупреждают об угрозе

14:08

"Двигается всей своей военной мощью": у Путина в истерике испугались НАТО

13:41

Очень легкая закуска за 3 минуты: рецепт на Новый год 2024, который восхитит всех

13:38

Безумная путинистка Чичерина "наехала" на оккупантов из-за ликвидации Полины Меньших

13:36

Осадчая показала трогательные фото с сыновьями

13:27

Россияне накапливают технику и усиливают атаки на Харьковскую область: ВСУ держат оборону

13:27

Популярный музыкальный продюсер назвала лучшую певицу УкраиныВидео

13:22

Оккупанты РФ начали третью волну штурма в районе Авдеевки: в ВСУ раскрыли детали

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Модные ошибкиМода 2023Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять