Почему Россия заморозила обмен пленными: ГУР назвало несколько причин

Несмотря на заявления России о важности обмена пленных, их реальные усилия в этом направлении сомнительны.

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В ГУР рассказали почему РФ заморозила обмен пленными / Коллаж: Главред, фото: facebook.com / Оперативное командование "Юг"

В начале сентября Россия фактически прекратила процесс обмена пленными с Украиной. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Андрей Юсов, назвал основные причины замораживания обмена пленными. Об этом Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона 23 ноября.

По данным разведки, на остановку обмена пленными между странами повлияло много аспектов. Среди них попытки давить и дестабилизировать Украину.

"Многие аспекты. Здесь и попытка давить на Украину, попытка дестабилизировать ситуацию внутри, пренебрежение интересами собственных граждан и усиление репрессий внутри России", - сказал Юсов. видео дня

Несмотря на публичные заявления российских чиновников о важности обмена, Юсов отметил, что Россия не пытается реально решить эту проблему. Он также подчеркнул, что несмотря на прекращение обмена, переговоры между Украиной и Россией продолжаются и не прекращались. Вооруженные силы Украины активно готовятся и пополняют свой обменный фонд.

"Мы констатируем факт, что несмотря на публичные заявления и Шойгу, и других должностных лиц государства-агрессора о том, что для них важно возвращать пленных, они к этому не прилагают реальных усилий. Тем не менее, переговоры не прекращались все это время и продолжаются. И мы рассчитываем на результат, готовимся к этому и активно пополняем обменный фонд", - добавил представитель ГУР.

Ситуация с украинскими пленными

Напомним, последний раз обмен пленными состоялся в августе 2023 года, когда из плена вернулись 22 военных. Раньше из российского плена вернулись 43 украинских воина и двое гражданских. Среди освобожденных защитников были бойцы ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, защитники Мариуполя и "Азовстали".

Как ранее сообщал Главред, сейчас в плену находятся 4337 граждан Украины. Из них 3574 - это военнослужащие, захваченные во время активных боевых операций, и 763-гражданские, которых незаконно задержали оккупанты.

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