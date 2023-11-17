Сколько украинцев оказались в российском плену: Минреинтеграции назвало цифру

Правительственная комиссия установила, что сейчас в российском плену находятся более 4000 украинцев.

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Сколько украинцев находится в российском плену / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, СБУ

Сейчас в российском плену находится 4337 украинцев. Из них 3574 человека - это военные, которые были захвачены в плен во время боевых действий, а 763 - гражданские, которых незаконно задержали оккупанты. Об этом сообщило Минреинтеграции.

Данные о них были установлены правительственной комиссией, созданной для изучения и регистрации случаев лишения свободы во время вооруженной агрессии России против Украины. Все данные о пленных уже внесены в Единый реестр лиц, пострадавших от вооруженной агрессии против Украины.

Комиссия уже провела 8 заседаний по рассмотрению этих случаев. В составе рабочей группы -18 членов, из которых 5 представляют общественные организации. По результатам их работы, установлен факт лишения свободы 4337 человек.

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Помощь пленным и их семьям

Работа комиссии включает не только сбор информации, но и обеспечение единовременной и ежегодной государственной денежной помощи. Министерство реинтеграции уже выплатило 422 миллиона гривен украинцам, вернувшимся из плена, а также семьям военнопленных, гражданских заложников и политзаключенных российского режима.

Что происходит с украинцами в российском плену

Международное право, определенное Женевскими конвенциями, устанавливает четкие стандарты обращения с пленными - уважение и отсутствие какой-либо формы унижения или пыток. Однако, Россия нарушает эти принципы, отказываясь от их выполнения.

Напомним, существует множество фактов, когда украинских пленных расстреливали, особенно в Мариуполе. Также пленным не оказывают медицинскую помощь, а нормы питания для украинцев минимальны в плену. Воины, возвращающиеся в рамках обменов, несут с собой не только тяжелые дни плена, но и страшные свидетельства пыток, физического и психологического насилия.

К тому же, россияне используют пленных украинских военных в собственных целях. Аналитики Института изучения войны сообщили, что оккупанты, заставляют украинских военнопленных присоединяться к "добровольческому формированию" и отправляют воевать против Украины.

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