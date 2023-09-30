Спецоперация ГУР: в плен сдались 12 военных РФ – детали уникальной вербовки

ГУР провело спецоперацию "Барыня", в результате которой удалось завербовать российского кадрового военного.

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Даниил Алферов сдался в плен ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: Укринформ

В результате спланированной и успешно реализованной спецоперации Главным управлением разведки Минобороны на украинскую сторону перешли 12 военных РФ.

ГУР провело спецоперацию "Барыня", в результате которой удалось завербовать российского кадрового военного, рассказал представитель военной разведки Андрей Юсов, сообщает Укринформ.

Он сообщил, что ГУР удалось завербовать российского военного лейтенанта Даниила Алферова, который также принимал участие в пресс-конференции.

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Отмечается, что транспортировкой Алферова на подконтрольную Украине территорию занимались Силы специальных операций ВСУ.

По словам самого Алферова, он связался с украинской стороной благодаря проекту "Хочу жить".

"Украинская сторона предложила мне найти военнослужащих РФ, желающих сдаться в плен по программе "Хочу жить". За период сотрудничества мне удалось вывести в плен три группы военных. После того, как меня начали подозревать, я сказал куратору из "Хочу жить", что выхожу. Попав на территорию Украины, встретив украинские ССО, я прошел все процедуры, предусмотренные для военных РФ, сдавшихся в плен", - сообщил он.

При этом за время сотрудничества с ГУР он убедил 11 военнослужащих РФ сдаться в плен.

Напомним, пленный комбат РФ унизил Путина и раскрыл колоссальные потери оккупантов в Украине. Потери в батальоне Юрия Томова достигают 30% от числа личного состава всего за несколько недель боев в Украине.

Ранее сообщалось, об исчезновении российского командира майора Юрия Томова в Херсонской области. Эксперт BILD Юлиан Рёпке утверждает, что утром 8 августа ВСУ провели "дерзкую впечатляющую акцию" на левом берегу Херсонской области, целью которой было похищение майора Томова, отвечающего за приграничный участок - чтобы узнать больше о стратегии обороны российских сил в оккупированной части области.

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