Ночная атака РФ: оккупанты ударили ракетой по детскому саду и предприятию в Славянске

В ночь на 27 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области и разрушили керамический цех. Об этом сообщил в Facebook мэр Вадим Лях.
"Недоброе утро в Славянске. Ночью город снова обстреляли. Вражеская ракета попала в керамический цех. Он почти полностью разрушен", - написал он.
По словам мэра, в результате удара РФ пострадали близлежащие многоэтажки на улице Дарвина, детский сад, где расположена социальная столовая. Выбиты окна.
К счастью, в результате удара жертв нет.
Смотрите видео - Последствия ракетного удара по Славянску:
Отметим, утром в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 27 января 2024 года враг атаковал Украину четырьмя дронами "Shahed-136/131". Все четыре уничтожены в Кировоградской области.
Также оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" по Донбассу. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Напомним, российские оккупанты могут наносить удары по Украине с малым количеством ракет хоть каждый день, но массированный ракетный удар с применением 100 ракет потребует длительной подготовки. Такая мощная атака может произойти ближе ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса, летчик-инструктор Роман Свитан.
Как сообщал Главред, оккупанты ударили по Киеву баллистической ракетой северокорейского производства во время одной из недавних атак.
Другие новости по теме:
- За секунду потерял всю семью: россияне в Харькове убили жену и дочь военного
- "Террор против жилых домов": Зеленский отреагировал на утренний обстрел Украины
- "Цель достигнута": путинские приспешники цинично прокомментировали атаку по Украине