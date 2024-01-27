УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ночная атака РФ: оккупанты ударили ракетой по детскому саду и предприятию в Славянске

Анна Ярославская
27 января 2024, 10:37обновлено 27 января, 11:25
Славянск снова обстреляли. Вражеская ракета попала в керамический цех. Он почти полностью разрушен.
Атака на Славянск
Вражеская ракета попала в керамический цех в Славянске / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/vadymlyah

В ночь на 27 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области и разрушили керамический цех. Об этом сообщил в Facebook мэр Вадим Лях.

"Недоброе утро в Славянске. Ночью город снова обстреляли. Вражеская ракета попала в керамический цех. Он почти полностью разрушен", - написал он.

По словам мэра, в результате удара РФ пострадали близлежащие многоэтажки на улице Дарвина, детский сад, где расположена социальная столовая. Выбиты окна.

видео дня

К счастью, в результате удара жертв нет.

РФ ударила ракетой по керамическому цеху
РФ ударила ракетой по керамическому цеху / Фото: facebook.com/vadymlyah
В домах выбиты окна
В домах выбиты окна / Фото: facebook.com/vadymlyah
Пострадало здание детского сада
Пострадало здание детского сада / Фото: facebook.com/vadymlyah

Смотрите видео - Последствия ракетного удара по Славянску:

Скриншот

Отметим, утром в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 27 января 2024 года враг атаковал Украину четырьмя дронами "Shahed-136/131". Все четыре уничтожены в Кировоградской области.

Также оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" по Донбассу. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Уничтожены четыре вражеских дрона
Уничтожены четыре вражеских дрона / Фото: t.me/kpszsu

Напомним, российские оккупанты могут наносить удары по Украине с малым количеством ракет хоть каждый день, но массированный ракетный удар с применением 100 ракет потребует длительной подготовки. Такая мощная атака может произойти ближе ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса, летчик-инструктор Роман Свитан.

Как сообщал Главред, оккупанты ударили по Киеву баллистической ракетой северокорейского производства во время одной из недавних атак.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Славянск новости Украины война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Ночная атака РФ: оккупанты ударили ракетой по детскому саду и предприятию в Славянске

Ночная атака РФ: оккупанты ударили ракетой по детскому саду и предприятию в Славянске

10:37 Украина
США разместят ядерное оружие у своего самого мощного союзника – The Telegraph

США разместят ядерное оружие у своего самого мощного союзника – The Telegraph

10:36 Мир
На шаг ближе к $61 млрд для Украины: в США достигли сделки по границе – CNN

На шаг ближе к $61 млрд для Украины: в США достигли сделки по границе – CNN

09:31 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:19

В Польше перевернулся автобус с украинцами: что известно о ДТП

10:38

Гости никогда не догадаются из чего он: нежнейший мусс из манки за 10 минут

10:37

Ночная атака РФ: оккупанты ударили ракетой по детскому саду и предприятию в СлавянскеВидео

10:36

США разместят ядерное оружие у своего самого мощного союзника – The Telegraph

10:23

"Маниакальное преследование несогласных": Галкин рассказал, как РФ пытается лишить его концертов за границей

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:53

РФ будет обеспокоена: хуситы атаковали танкер с российской нефтью - Bloomberg

09:31

На шаг ближе к $61 млрд для Украины: в США достигли сделки по границе – CNN

09:00

Любое прекращение огня пойдет на пользу РФ: в ISW назвали истинную цель Путина

08:45

Путин не остановится: в Британии назвали условия поддержки Украины

Реклама
08:25

Только гений найдет число 7525 за 8 секунд: необычайная оптическая иллюзия

08:10

Морская блокада России: новая угроза для Кремлямнение

07:55

В США разрабатывают стратегию помощи Украине: о возвращении территорий речь не идет – WP

06:10

Кремль хочет выставить Украину как "государство-террориста"мнение

05:30

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 4 секунды найти букву Y

04:40

Как можно заразиться ВИЧ: мифы и реальные способы инфицирования

03:50

Брэдли Купер в Лондоне подтвердил свой роман с супермоделью Джиджи Хадид

03:15

"Можем ждать любых сюрпризов": эксперт оценил, получит ли Украина Taurus

02:30

Вы пользовались дезодорантом неправильно: врач назвала неожиданную причину

01:30

Вероятность войны РФ с НАТО: в Раде рассказали о военных приготовлениях ФРГ

00:26

Россияне жалеют, что зашли в Крохмальное: Фитьо рассказал, как ВСУ выиграли позиции

Реклама
26 января, пятница
23:55

Только единицы за 8 секунд угадают, что не так на картинке: загадка для самых сообразительных

23:40

РФ с задержкой передала список пассажиров Ил-76: 65 военных должны были вернуть - Коордштаб

23:13

"Драконовские методы": подполковник хочет мобилизовать всех женщин и мужчин от 18 лет

22:54

Жажду власти Путина не утолить: РФ не упустит шанса напасть на НАТО - разведка Германии

22:54

Пугачева прокомментировала видео маленькой украинки, которая готовит национальные блюдаВидео

22:35

Для чего нужно спать ночью: врач раскрыл главный секрет молодости и долголетия

22:29

Сложно ходить: предательница Асти обратилась к поклонникам

21:40

В Украину влетает циклон: погода будет удивлять на выходных

21:30

Оккупантов бросят в Украине: нардеп рассказал, выведет ли РФ войска в 2024 году

21:22

Сертификаты военнообязанных: в Украине внедрят новый документ

21:08

"Это вероятный сценарий": война может перейти в стадию заморозки - дипломат

20:55

Знают единицы: почему на самом деле опасно пить кофе на голодный желудок

19:56

Оккупанты атакуют приграничье Харьковщины в ближайшие недели - Генштаб Эстонии

19:43

Непогода накроет всю страну: где синоптики объявили 3 уровень опасности

19:32

"Операція "Єдність 2: Новорічний салют": первая партия FPV-дронов готовится к отправке

19:28

Конец войны в 2024 году: в Раде дали тревожный прогноз о ходе боевых действий

19:28

Лунный календарь на 27 января: почему в этот день опасно жениться

19:28

ВПЛ в Украине останутся без выплат с 1 марта: кого коснется

19:10

Кто мог сбить Ил-76 вблизи Белгорода?мнение

19:05

Из белорусов делают "зомби": армия готова к вторжению в Украину - оппозиционер

Реклама
18:59

Оккупантов хотят перебросить на границу с Украиной, речь идет о 3 областях РФ - ГУР

18:32

Новый закон о мобилизации: в Раде рассказали, когда примут решение

18:23

27 членов ЕС дали согласие: Шмыгаль заявил о крайне важной помощи для Украины

18:15

"Шли в атаку, как в последний раз": пресс-офицер рассказал, как ВСУ "покрошили" оккупантов

18:10

В 2024-м война не закончится, но будет иной, так как Украина получит неожиданное оружие – ЯременкоЭксклюзив

18:07

Яблоки в молодости, яйца в зрелости: что надо есть, чтобы дожить до долголетия

17:56

Наступление по всему фронту: в ГВА рассказали о переломе в боях за Авдеевку

17:52

Экс-жена Узелкова удивила признанием про измены боксераВидео

17:47

В Украине могут разрешить бронировать от армии за деньги: при каких условиях

17:44

В Украину идет весеннее потепление: синоптик назвала дату прихода тепла

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять