Ночная атака РФ: оккупанты ударили ракетой по детскому саду и предприятию в Славянске

Славянск снова обстреляли. Вражеская ракета попала в керамический цех. Он почти полностью разрушен.

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Вражеская ракета попала в керамический цех в Славянске / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/vadymlyah

В ночь на 27 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области и разрушили керамический цех. Об этом сообщил в Facebook мэр Вадим Лях.

"Недоброе утро в Славянске. Ночью город снова обстреляли. Вражеская ракета попала в керамический цех. Он почти полностью разрушен", - написал он.

По словам мэра, в результате удара РФ пострадали близлежащие многоэтажки на улице Дарвина, детский сад, где расположена социальная столовая. Выбиты окна.

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К счастью, в результате удара жертв нет.

РФ ударила ракетой по керамическому цеху / Фото: facebook.com/vadymlyah

В домах выбиты окна / Фото: facebook.com/vadymlyah

Пострадало здание детского сада / Фото: facebook.com/vadymlyah

Смотрите видео - Последствия ракетного удара по Славянску:

Отметим, утром в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 27 января 2024 года враг атаковал Украину четырьмя дронами "Shahed-136/131". Все четыре уничтожены в Кировоградской области.

Также оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" по Донбассу. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Уничтожены четыре вражеских дрона / Фото: t.me/kpszsu

Напомним, российские оккупанты могут наносить удары по Украине с малым количеством ракет хоть каждый день, но массированный ракетный удар с применением 100 ракет потребует длительной подготовки. Такая мощная атака может произойти ближе ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса, летчик-инструктор Роман Свитан.

Как сообщал Главред, оккупанты ударили по Киеву баллистической ракетой северокорейского производства во время одной из недавних атак.

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