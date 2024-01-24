РФ готовит мощную атаку: эксперт назвал сроки нового ракетного удара россиян

Российские оккупанты могут привязать ракетную атаку к определенной дате, считает Роман Свитан.

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Роман Свитан назвал сроки нового ракетного удара РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Российские оккупанты могут наносить удары по Украине с малым количеством ракет хоть каждый день, но массированный ракетный удар с применением 100 ракет потребует длительной подготовки. Такая мощная атака может произойти ближе ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса, летчик-инструктор Роман Свитан.

"Была атака, во время которой враг использовал до 50 ракет. Это средняя атака. Ее они могли готовить около 5-7 дней. То, что они готовили эту атаку две недели, а не одну – это произошло из-за того, что мы сбили самолет А-50. Россиянам было нужно время для перенастройки, уточнить маршруты для другого такого же самолета", - сказал Свитан в комментарии ТСН.

"Малые атаки, когда используются несколько ракет, они могут совершать хоть каждый день, а большую массированную атаку, такую, которая была на новогодние праздники, с использованием сотни ракет – один раз в месяц-полтора. То есть ближе к 23-24 февраля они будут готовить массированную атаку. А такие атаки, которые были 23 января – возможны раз в неделю", - считает военный эксперт. видео дня

Свитан добавил, что РФ может привязать атаку к определенной дате.

"Могут, например, к 23 февраля – дню российской недоармии. Но мы тоже будем готовиться", – сказал он.

Ракетный удар РФ по Украине 23 января

Утром во вторник, 23 января, в Украине объявлена воздушная тревога - оккупанты подняли в воздух пять бортов ТУ-22МС и запустили ракеты по Украине.

Ракетный удар страна-агрессор наносила в том числе и по столице Украины. Как рассказал спикер КГВА Михаил Шаманов, оккупанты нанесли комбинированный удар по Киеву. Сначала были запущены крылатые ракеты, а затем – баллистические.

Крое того, РФ утром дважды атаковала ракетами Харьков и область.

По данным МВД, в результате утреннего ракетного удара РФ по Украине пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 - пострадали.

В Воздушных силах сообщили, что всего за ночь зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника. Большинство выпущенных ракет - баллистические. Силы ПВО уничтожили 21 вражескую ракету.

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