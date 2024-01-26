Баллистика из Северной Кореи: РФ била по Киеву новыми ракетами – СМИ

На обломке фюзеляжа ракеты из КНДР достаточно нехарактерная для РФ маркировка.

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Обломок ракеты из КНДР / defence-ua

Российские оккупанты ударили по Киеву баллистической ракетой северокорейского производства во время одной из недавних атак.

Об этом пишет издание Defense Express и публикует фото обломков ракеты из КНДР, которую сбили в столичном регионе.

"Ее обломки были найдены жителями столицы, которые сфотографировали ее и отправили в редакцию", - говорится в материале.

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Авторы подчеркивают, что на фото запечатлен довольно большой по размерам обломок фюзеляжа ракеты, при этом у него достаточно нехарактерная для российских ракет маркировка, которую пытались стереть.

"Нанесение на ракеты больших серийных номеров характерно только для КНДР. И нанесения длинных чисел, скорее всего, Пхеньян пытается сделать иллюзию огромного количества таких ракет в своем арсенале. В то же время, в РФ вообще не наносит серийные номера на ракеты таким образом", - уточняют они.

Военные аналитики отметили, что точно идентифицировать обломки и сказать, была ли это ракета модели KN-23 или KN-24 достаточно сложно.

"Потому что после ее сбития обломки, скорее всего, разбросаны на достаточно значительной территории. И, как и в случае с ударом северокорейской ракеты по Харькову, идентификация обломков осложняется банальным отсутствием информации, так как до сих пор эти ракеты из КНДР не покидали пределы страны, кроме случаев, когда они падали в море", - добавили журналисты.

/ defence-ua

Удар РФ по Украине

Ранее сообщалось, что утром 23 января в Украине объявлена воздушная тревога - оккупанты подняли ракетоносцы и запустили ракеты по Украине. Ракетный удар страна-агрессор нанесли в том числе и по столице Украины. В Киеве есть пострадавшие и разрушения.

Напомним, в результате утреннего ракетного удара РФ по Украине пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 - пострадали, сообщил глава МВД Игорь Клименко. В Киеве в результате ракетного удара возникло несколько пожаров.

Как сообщалось ранее, 23 января российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. Враг применил крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Всего за ночь зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника. Большинство выпущенных ракет - баллистические.

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