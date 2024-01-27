Есть прилеты: в двух областях Украины прогремели мощные взрывы после удара РФ

Вечером в субботу, 27 января, в Украине из-за ракетной опасности прозвучал сигнал воздушной тревоги в ряде восточных и центральных областей.
После чего прогремели взрывы в Полтавской области. Об этом сообщает Suspilne Полтава.
Сообщается о том, что взрывы прогремели в Полтавском и Кременчугском районах.
"В Кременчугском и Полтавском районах раздались звуки взрывов", - говорится в сообщении.
При этом Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, взрывы также прогремели в Харькове. Сообщается, что город подвергся обстрелу со стороны Белгородской области.
"Харьков слышит взрывы", - написал в Telegram мэр города Игорь Терехов.
Подробности ракетного удара РФ
РФ обстреляла Кременчугский район Полтавской области, в результате атаки есть попадание в промышленный объект, рассказал начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.
"Враг атаковал Полтавщину ракетами. В области работала ПВО", - сообщил глава ОГА.
По его словам есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло пожар.
"Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы", - добавил Пронин.
Удар РФ по Украине
Ранее сообщалось, что утром 23 января в Украине объявлена воздушная тревога - оккупанты подняли ракетоносцы и запустили ракеты по Украине. Ракетный удар страна-агрессор нанесли в том числе и по столице Украины. В Киеве есть пострадавшие и разрушения.
Напомним, в результате утреннего ракетного удара РФ по Украине пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 - пострадали, сообщил глава МВД Игорь Клименко. В Киеве в результате ракетного удара возникло несколько пожаров.
Как сообщалось ранее, 23 января российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. Враг применил крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Всего за ночь зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника. Большинство выпущенных ракет - баллистические.
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