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Есть прилеты: в двух областях Украины прогремели мощные взрывы после удара РФ

Алексей Тесля
27 января 2024, 20:22обновлено 27 января, 20:54
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Ракетный удар
РФ ударила по Украине ракетами / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вечером в субботу, 27 января, в Украине из-за ракетной опасности прозвучал сигнал воздушной тревоги в ряде восточных и центральных областей.

После чего прогремели взрывы в Полтавской области. Об этом сообщает Suspilne Полтава.

Сообщается о том, что взрывы прогремели в Полтавском и Кременчугском районах.

видео дня

"В Кременчугском и Полтавском районах раздались звуки взрывов", - говорится в сообщении.

При этом Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, взрывы также прогремели в Харькове. Сообщается, что город подвергся обстрелу со стороны Белгородской области.

"Харьков слышит взрывы", - написал в Telegram мэр города Игорь Терехов.

Подробности ракетного удара РФ

РФ обстреляла Кременчугский район Полтавской области, в результате атаки есть попадание в промышленный объект, рассказал начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Враг атаковал Полтавщину ракетами. В области работала ПВО", - сообщил глава ОГА.

По его словам есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло пожар.

"Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы", - добавил Пронин.

Удар РФ по Украине

Ранее сообщалось, что утром 23 января в Украине объявлена воздушная тревога - оккупанты подняли ракетоносцы и запустили ракеты по Украине. Ракетный удар страна-агрессор нанесли в том числе и по столице Украины. В Киеве есть пострадавшие и разрушения.

Напомним, в результате утреннего ракетного удара РФ по Украине пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 - пострадали, сообщил глава МВД Игорь Клименко. В Киеве в результате ракетного удара возникло несколько пожаров.

Как сообщалось ранее, 23 января российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. Враг применил крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Всего за ночь зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника. Большинство выпущенных ракет - баллистические.

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