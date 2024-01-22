Враг изменил направление основного удара: в ВСУ прокомментировали наступление РФ

В ВСУ отметили, что россияне изменили акцент наступательных действий на Лимано-Купянском направлении.

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В ВСУ назвали новое главное направление для наступления врага / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупационные войска не прекращают попыток прорвать оборону украинских воинов на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях фронта. На Лимано-Купянском направлении зафиксировано 18 атак со стороны РФ, а на Бахмутском - 6. Об этом сообщил спикер командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо в эфире "Суспільне. Спротив"

"У них несколько акценты меняются. Помним, что сначала был акцент на Купянском направлении, это была Синьковка, сейчас он изменился южнее - на Лиманском направлении. Сейчас Бахмутское направление стало "тише" - меньше активность боевых действий. Но видим, что враг перегруппировывается, подтягивает резервы, пытается придумывать разные хитрости, мы воюем не с простым врагом. Он быстро учится на поле боя и не учитывает человеческие потери", - говорит Фитьо.

Владимир Фитьо отметил, что за прошедшие сутки российские силы совершили 24 авиационных удара, при этом использовали все возможные типы самолетов - ударные и истребительные, а также вертолеты огневой поддержки. Он добавил, что всего на этом направлении оккупанты применили 54 дрона-камикадзе и осуществили 810 обстрелов артиллерией и минометами.

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"Такое большое количество обстрелов и большое количество применения дронов свидетельствует, что активно поддерживают наступательные действия оккупационной армии с помощью этих средств. Удалось уничтожить 187 оккупантов и 79 единиц техники", - указывает Владимир Фитьо.

Он акцентирует на том, что враг начал атакующие действия еще в начале октября и ежедневно пытается достичь успеха. Поэтому линия фронта остается активной и постоянно меняется.

"В первую очередь у военного командования приоритет - сохранение жизни военнослужащих. Мы не применяем Вооруженные Силы как российские оккупанты - как пушечное мясо. Территории для нас важны, но при лучшей возможности наши защитники переходя к атаке, улучшают свои тактическое положение", - рассказал Владимир Фитьо.

В то же время, рассказывая о ходе боевых действий на Бахмутском направлении, подполковник ВСУ указывает на то, что украинские защитники исправно жгут российскую военную технику.

"Был нанесен один ракетный удар по гражданской инфраструктуре, пять авиационных ударов, 56 дронов-камикадзе, 797 обстрелов. Активно противник применяет артиллерию. Видим, что от своих намерений враг не отказался - пытается наступать. Наши защитники жгут много техники. Если смотреть по количеству танков, то в декабре среднедневно уничтожали 5 танков РФ, а по состоянию на 20 января - шесть", - сказал представитель командования Сухопутных войск.

Наступление россиян на востоке

Напомним, как ранее сообщал Главред, российское военно-политическое командование отправляет дополнительные войска в район Купянска, при этом медийно угрожает возможным наступлением на Харьков. По словам полковника запаса Константина Машовца, для такого наступления оккупантам нужно большое количество личного состава.

По словам бывшего заместителя руководителя Генерального штаба ВСУ Игоря Романенко, оккупанты собрали около 12 тысяч войск в Белгороде, однако это недостаточное количество для наступления на Харьков.

Как отметил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж, российские войска могут продвинуться только на ограниченных участках возле Купянска. Однако в России отсутствуют возможности для стратегического наступления и захвата городов, включая Купянск.

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