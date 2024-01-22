РФ планирует новую войну в Европе: эксперт назвал неожиданный сценарий и сроки

Кремль может использовать прокси силу, не исключает Владимир Горбач.

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Владимир Горбач спрогнозировал вероятные действия Кремля / Главред, скрин

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач спрогнозировал вероятность гибридной операции РФ против одной из стран НАТО с ультиматумом нанесения ядерного удара.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, Кремль может использовать прокси силу - например, Беларусь, в которой якобы уже официально размещено российское ядерное оружие.

"Беларусь вводит это в свое законодательство и возвращает свой ядерный статус. Следовательно, Россия может играть руками Лукашенко и фактически использовать подконтрольную ей Беларусь так же, как Иран хуситов, чтобы не подставлять себя под ответный удар", - не исключает эксперт.

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Вместе с тем он указал на то, что на сегодня Россия действительно готовит информационное поле для проведения гибридных операций в Европе.

"Они уже начинают жаловаться на депортацию граждан России из стран Балтии, или, например, на закрытие границы с Финляндией для доступа российских граждан на ее территорию. Насколько НАТО будет готовым отвечать и каким образом – никто не знает. Думаю, все будет развиваться постепенно, и, возможно, этот процесс достигнет определенной кульминации, которая вообще разрядит всю эту напряженность, которую Россия вносит в международные отношения. Возможно, такой ядерный вызов консолидирует западный мир, но это можно будет проверить только эмпирически", - добавил Горбач.

Кто такой Владимир Горбач? Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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