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РФ планирует новую войну в Европе: эксперт назвал неожиданный сценарий и сроки

Алексей Тесля
22 января 2024, 11:40
Кремль может использовать прокси силу, не исключает Владимир Горбач.
Владимир Путин, Владимир Горбач
Владимир Горбач спрогнозировал вероятные действия Кремля / Главред, скрин

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач спрогнозировал вероятность гибридной операции РФ против одной из стран НАТО с ультиматумом нанесения ядерного удара.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, Кремль может использовать прокси силу - например, Беларусь, в которой якобы уже официально размещено российское ядерное оружие.

"Беларусь вводит это в свое законодательство и возвращает свой ядерный статус. Следовательно, Россия может играть руками Лукашенко и фактически использовать подконтрольную ей Беларусь так же, как Иран хуситов, чтобы не подставлять себя под ответный удар", - не исключает эксперт.

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Вместе с тем он указал на то, что на сегодня Россия действительно готовит информационное поле для проведения гибридных операций в Европе.

"Они уже начинают жаловаться на депортацию граждан России из стран Балтии, или, например, на закрытие границы с Финляндией для доступа российских граждан на ее территорию. Насколько НАТО будет готовым отвечать и каким образом – никто не знает. Думаю, все будет развиваться постепенно, и, возможно, этот процесс достигнет определенной кульминации, которая вообще разрядит всю эту напряженность, которую Россия вносит в международные отношения. Возможно, такой ядерный вызов консолидирует западный мир, но это можно будет проверить только эмпирически", - добавил Горбач.

Кто такой Владимир Горбач?

Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что Кремль планирует новую войну в Европе. Россия попытается провести новую провокацию, не исключает Сергей Бульба.

Напомним, ранее Александр Хара рассказал варианты завершения войны в Украине. Эксперт считает, что для Украины было бы хорошо, если бы россияне поняли, что больше не могут вести эту войну.

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Владимир Горбач война России и Украины
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