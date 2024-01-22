Россия попытается начать войну против НАТО после выборов в США - Горбач

Свою стратегическую победу Россия видит в разрушении НАТО как оборонительного альянса и представления, что Альянс непобедим и на него еще никто не нападал.

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Запад усиливает Украину, потому что РФ готовит нападение на страны Балтии - Горбач / Главред

За последнее время ряд стран-партнеров Украины стал чаще говорить об увеличении военной помощи. Кроме Великобритании, заключившей с Украиной соглашение о безопасности на 10 лет, Германия также сообщила о двойном усилении поддержки.

В интервью Главреду политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач рассказал, готов ли Запад согласиться на удары по России и какая страна может стать следующей мишенью страны-агрессора.

С чем связана риторика Германии об увеличении помощи Украине? Особенно на фоне того, как тяжело продвигаются переговоры по предоставлению "Таурусов".

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Канцлер Германии Шольц имеет неплохие отношения как с Джозефом Байденом, так и с американскими демократами в целом. Поэтому все эти заявления звучат после консультации или переговоров с Белым домом, поскольку мы понимаем, что внутриполитическая ситуация в США очень сложная, и это серьезно влияет на способности администрации Байдена по помощи Украине. Общая стратегия состоит в том, чтобы попытаться каким-то образом компенсировать недоданную американскую помощь с помощью союзников Соединенных Штатов. В этом смысле наиболее способными экономикой и военно-промышленным комплексом в Европе являются именно немецкие. Собственно говоря, сейчас Германия подстраховывает Соединенные Штаты.

Насколько соразмерна замена с США на Германию в данном случае?

По большому счету, помощь Соединенных Штатов полностью компенсировать не может никто, лишь частично. Потому что их военно-безопасностная помощь в денежном выражении превышает сумму помощи всех других государств-участников того же Рамштайна. Но если смотреть на суммы, то Германия в этом году может стать реальным лидером в поставках Украине оружия, боеприпасов и военной техники. Недавно мы читали о так называемом договоре безопасности Украины с Великобританией, где фигурировала сумма в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 3 миллиарда долларов и 3 миллиарда евро соответственно). Именно на такую сумму помощи в 2024 году берется поставлять Великобритания, тогда как Германия сразу анонсирует 7. Пока даже добровольно и по собственной инициативе, без подписания какого-то обязывающего договора. И это не передача средств, а именно военного имущества на такую сумму. То есть что-то из запасов Бундесвера, возможно, какие-то заказы на производство и даже закупка за счет немецкого бюджета у других иностранных производителей (возможно, даже американских) для Украины.

Наиболее критичные для нас - это, конечно, средства противоракетной обороны. Даже не столько установки, а именно ракеты для Patriot, которые есть у Германии, а также ракеты для других, непосредственно немецких средств ПВО и ПРО.

Вы упомянули о сделке с Великобританией. Учитывая то, что происходит в Штатах, насколько заявления держав с крупными экономиками взаимосвязаны с этими событиями? Можно ли их помощь считать существенной?

Это как раз та критическая помощь, которая позволит нам выстоять этот год без значительных, по крайней мере территориальных потерь. Помощь, которая будет предоставляться Украине в этом году, будет, прежде всего, военно-безопасной. И приоритет будет у союзников Соединенных Штатов - партнеров Украины, которые в этом году возьмут на себя больше обязательств и ответственности, понимая всю сложность ситуации предвыборного года в Соединенных Штатах.

Возвращаясь к Германии, на какую именно помощь мы можем рассчитывать в случае увеличения расходов? Попадут ли в этот пакет "Таурусы"?

В этом вопросе ситуация поджимает канцлера Шольца, и я надеюсь, что в этом году он решится принять данное решение.

Важно понимать, что помимо самих ракет нам потребуются еще и самолеты, с которых эти ракеты запускаются. Поэтому я думаю, что решение по ракетам будет принято ближе к моменту передачи Украине истребителей F-16. Или других истребителей с европейской платформой.

Конечно, не будем забегать вперед, но учитывая то, как меняется номенклатура поставок, то в этом году мы можем ожидать любых сюрпризов.

О чем, кстати, это свидетельствует – Европа и Штаты наконец начали реально оценивать ситуацию в Украине, и направлять это понимание в помощь?

Определенная переоценка ситуации происходит постоянно - появляются новые факторы, ломаются стереотипы. В начале полномасштабного вторжения России Запад все-таки не думал о том, что эта война может представлять какую-то угрозу непосредственно ему, а потом полагался на экономические санкции и другие способы унять российскую агрессию. Не противодействовать, не наказать, а унять, то есть как-то заморозить или остановить. А сейчас приходит понимание, что это были иллюзии, и нужно готовиться к прямому столкновению. Точнее, демонстрировать готовность к собственной обороне, причем не только Украины, но и обороноспособности именно европейских государств. Поэтому они переориентируют свою политику на приоритеты безопасности, которые становятся гораздо более важными, чем год или два назад. Соответственно, больше средств будет вкладываться в оборону – в производство оружия, техники, боеприпасов и тому подобного. Также есть понимание на стратегическом уровне, что для того, чтобы война не перешла на территории других стран Европы, Украина должна быть достаточно обороноспособной, чтобы сдерживать российские войска на своем фронте. То есть чтобы у россиян не было резервов для прямого нападения на другое европейское государство.

А как вы думаете, что именно стало толчком к такому изменению понимания в Европе?

Это не та ситуация, когда одно определенное событие радикально повлияло на его переоценку. Это стратегическая оценка, то есть соответствующие службы анализируют ход событий, и делают свои выводы. В том числе, и работу над собственными ошибками – тем, что в свое время не было сделано или сделано не вовремя, или не в том объеме, который был необходим. На основании этого делают стратегическую оценку того, что может быть дальше и как предотвратить дальнейшее развертывание этих угроз. Одним словом, это-не эффект медийного события, когда что-то произошло, и все сразу встали на дыбы. Это, прежде всего, анализ действий на поле боя, внутренних трансформаций внутри самой Российской Федерации как в отношении политического режима, так и в отношении изменения модели работы военно-промышленного комплекса РФ, оценки их мощностей. То есть того, что они производят, закупают, используют, с какой интенсивностью идет война и тому подобное.

Буквально на днях было заявление Путина с фактической угрозой войной странам Балтии. Как вы думаете, действительно ли Европа рассматривает такой сценарий, и может ли это изменение риторики коррелировать именно с возможной войной в этих странах?

Фактически страны Балтии этого ждут и готовятся к такому сценарию. Там ожидают, что они могут быть следующими, но, так сказать, после падения Украины. Хотя это не является обязательным условием - мы помним, что эта война начиналась с ультиматума россиян НАТО и США, но Путин почему-то напал на Украину. Тем не менее, в своем воображении РФ воюет с коллективным Западом и НАТО. Поэтому свою стратегическую победу они видят в разрушении НАТО как оборонительного альянса. Точнее, в разрушении представления о том, что этот Альянс непобедим и на него еще никто не нападал.

Целью российских действий является разрушение стереотипа (прежде всего среди союзников по НАТО) о том, что в случае нападения России их никто не защитит. И у них для этого есть определенный стратегический резерв – конечно, вооруженных сил в РФ сейчас не будет хватать, потому что они либо находятся, либо по крайней мере задействованы на фронтах в Украине. То есть на второй фронт Россия не имеет сил, средств, и, прежде всего, живой силы и техники, обычных вооружений. Но стратегическими резервами России является ядерное оружие, и угрожая его применением против какой-то из стран-членов НАТО, россияне могут вызвать определенный внутренний кризис внутри этой организации. Самый критический момент для этого - нынешний переход власти от одной администрации президента США к другой. То есть это период, начиная со дня голосования 5 ноября до инаугурации нового президента в конце января. Если внутриполитический кризис в США будет углубляться – например, если Трамп либо выиграет, либо не будет признавать своего поражения – в этот момент Россия может испытать Альянс на прочность где-то в выгодной для себя точке - например, в Эстонии, Литве, Латвии или Финляндии, которая теперь стала еще одной соседней страной НАТО, которая имеет длинную границу с РФ. Поэтому этот год будет испытанием для всех - не только для Украины, но и для наших партнеров на Западе.

А как Россия может действовать? Это будет определенная гибридная операция, похожая на события на Донбассе в 2014 году?

Сначала должна быть гибридная операция, а затем - ультиматум нанесения ядерного удара. И здесь может быть использована прокси сила - например, Беларусь Лукашенко, в которой якобы уже официально размещено российское ядерное оружие. Беларусь вводит это в свое законодательство и возвращает свой ядерный статус. Следовательно, Россия может играть руками Лукашенко и фактически использовать подконтрольную ей Беларусь так же, как Иран хуситов, чтобы не подставлять себя под ответный удар.

Насколько сейчас НАТО готов отвечать на действия России? И способны ли в Альянсе, если начнется такая гибридная операция, защищаться?

На данный момент мы констатируем, что Россия действительно готовит информационное поле для проведения гибридных операций в Европе.

Они уже начинают жаловаться на депортацию граждан России из стран Балтии, или, например, на закрытие границы с Финляндией для доступа российских граждан на ее территорию. Насколько НАТО будет готовым отвечать и каким образом – никто не знает. Думаю, все будет развиваться постепенно, и, возможно, этот процесс достигнет определенной кульминации, которая вообще разрядит всю эту напряженность, которую Россия вносит в международные отношения. Возможно, такой ядерный вызов консолидирует западный мир, но это можно будет проверить только эмпирически.

Во Франции заявили о визите Макрона в Украину, во время которого он может объявить о передаче нам ракет. Почему Франция сейчас начинает активно включаться в процесс? Ведь раньше ее даже обвиняли в том, что она оказывает едва ли не наименьшую помощь.

Президент Макрон находится в лучшей внутриполитической позиции, чем многие его партнеры в Европе, Великобритании или Соединенных Штатах. Он уже на второй каденции президента и не сможет больше баллотироваться. Единственное, что его ждет в этом году – это выборы его партии в Европарламент. Поэтому Макрону практически нечего бояться и можно быть очень смелым.

Мы знаем, что накануне Киев посещал новый премьер-министр Франции, из которого, видимо, хотят делать преемника Макрона в будущем. Это было подготовкой к визиту Макрона в Киев, где он точно подпишет определенный договор безопасности, похожий на британский, и там тоже будут зафиксированы обязательства Французской Республики поставлять Украине вооружение, боеприпасы и технику.

Озвученное сообщение о передаче 40 ракет SCALP, причем акцент в нем сделан на то, что эти ракеты дальнобойные. Я не военный эксперт и мне неизвестно, насколько отличаются эти ракеты хотелось бы думать, что эти ракеты более дальнобойные, но цифра в 40 ракет, откровенно говоря, не очень сильно впечатляет. Потому что если они даже дальнобойны, то для того, чтобы ими, например, уничтожить Керченский мост, надо использовать не менее 10-ти (а, может, и больше). Если это те же ракеты, которые используются сейчас, то это, вероятно, будет пополнение тех, которые мы уже потратили. Но даже если они более дальнобойны, то для начала это хорошо, но это еще не гарантирует нашего превосходства в воздухе.

Можно ли, учитывая публичные заявления стран Запада, говорить при изменении позиции по нанесению ударов по России именно их оружием?

Если мы увидим, что эти ракеты долетают до российской территории, это будет означать, что запрет на их применение по РФ будет снят.

В принципе, в авангарде этого вопроса могут быть Великобритания или Франция – это две ядерные державы, которые могут не бояться ответа со стороны России, поскольку имеют "ядерный щит". Однако этого может бояться Германия, и вроде бы именно такие объяснения звучали относительно того, почему Шольц боится предоставлять "Таурусы". Но это своего рода предположение, которое не объясняет истинных причин. Потому что другое немецкое смертоносное оружие уже поставляется Украине и успешно применяется, и Германия от этого не становится мишенью для российского ядерного удара.

По большому счету, запрет на применение оружия по российской территории каким-то образом перестанет быть актуальным в ходе его применения и наблюдения за реакцией России.

Кто такой Владимир Горбач? Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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