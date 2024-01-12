Кремль планирует новую войну в Европе: раскрыт неожиданный сценарий и сроки

Россия попытается провести новую провокацию, не исключает Сергей Бульба.

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Сергей Бульба предупредил об опасности новой войны / Коллаж: Главред, Фото: svoboda.org, минобороны РБ

Кремль планирует организовать провокацию с нападением белорусских сил на Литву для того, чтобы узнать, какие алгоритмы применит НАТО в ответ, заявил бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам" Сергей Бульба.

"Эту ситуацию отслеживают все. Во-первых, Литва, предчувствуя возможные события, взялась за чистку граждан Беларуси и России (особенно тех, кто имеет офицерское образование), которые находятся на территории Литвы и имеют временный вид на жительство", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отмечает, что россиян и белорусов проверяют и максимально стараются выдавить из Литвы.

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"Во-вторых, напомню, концепция НАТО в отношении стран Балтии была: "Вдруг что - мы вас потом вызволим". То есть никто не собирался сразу их защищать. И когда в Германии приняли решение о перемещении одной из своих бригад на территорию Литвы, это тоже было похоже на предостережение того, что Путин решится на подобный эксперимент", - не исключает он.

Собеседник говорит, что в составе немецкой бригады будет 22 танковых батальона, однако перемещение немецких войск в Литву начнется только ближе к лету 2024 года и завершится аж в 2027 году.

"Именно поэтому я считаю, что Россия попытается провести эту провокацию во второй половине 2024 года. Это нужно Путину, чтобы увидеть, как отреагирует Европа, НАТО и весь мир. Ведь Россия, как мы видим, не собирается останавливаться – она уже перевела свою экономику на военные рельсы. Это и организация новых предприятий ВПК, модернизация старых, причем старые сейчас пытаются перевести на круглосуточный режим работы", - добавил Бульба.

Кто такой Сергей Бульба Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) — белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робім разам", участник "Минской весны"

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