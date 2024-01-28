Удар ВСУ по полигону инструкторов FPV россиян: появился снимок с последствиями

В сети просочился снимок последствий удара ВСУ по полигону под Иловайском, где работали российские инструкторы дронов-камикадзе.
И хотя об ударе ранее отчитывались только российские провоенные блогеры, тогда как официальные власти РФ поражение умалчивают, по снимку можно сделать вывод, что атака осуществлялась высокоточным оружием.
Фотографию места прилета опубликовал в своих соцсетях украинские журналист Денис Казанский. Он замечает, что "ракеты попали точно в одинокую некрупную цель на голом поле".
"Вот это и есть высокоточное оружие, а не ваши ракеты, летящие в жилые дома", - обратился он к русским.
В кадре видно горящее в поле небольшое возведенные русскими здание. Рядом в тот момент уже находились очевидцы произошедшего.
Удар по месту скопления инструкторов БПЛА
Об ударе российские "военкоры" отчитывались 25 января.
Сообщалось, что в результате обстрела, вероятно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, на военном полигоне вблизи поселка Покровка есть погибшие и раненые российские солдаты. Известно, что погибшие оккупанты были операторами БПЛА.
Предварительно утверждалось, что вследствие прилета задвухсотились более 20 оккупантов. Точное количество ликвидированных и трехсотых операторов / инструкторов БПЛА в тот момент не было известно.
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