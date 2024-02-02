Удар по аэродрому "Бельбек": в Сети рассказали о ликвидации генерала РФ

В результате удара по аэродрому "Бельбек" в захваченном РФ Крыму уничтожен российский генерал Александр Татаренко.
По данным российских пабликов, ликвидированы 10 российских военнослужащих, передает Telegram-канал "Крымский ветер".
При этом был уничтожен командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко.
Как пишут в росСМИ, Татаренко было 63 года. Он служил на Дальнем Востоке, Урале, в Сибири и северных регионах России.
Отмечается, что в 2016 году был назначен командующим 14-й армией ВВС и ПВО Центрального военного округа РФ. Военный летчик 1-го класса.
31 января на территории Крыма прогремела серия взрывов. В северной части Севастополя возле аэродрома Бельбек начался сильный пожар.
Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук, в свою очередь, опубликовал видео с аэродрома Бельбек, мягко намекнув, что Украина может быть причастна к атаке на военные объекты, захваченные россиянами, в Крыму.
Под видео генерал-лейтенант поблагодарил всех, кто присоединился к "очистке Крыма от российского присутствия".
Российские пропагандисты жалуются, что в результате ударов потеряны два Су-27 и один Су-30. Из них один полностью уничтожен, так как ракета якобы попала в него, другой могут отремонтировать. Также, по сообщению российских пабликов, на аэродроме и возле него погибли 12 оккупантов, еще более 10 ранены.
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