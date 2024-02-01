Мужчина бегал с холодильником по улице, остановила полиция: что он сказал

Правоохранители быстро выяснили, что мужчина – не вор, он объяснил, зачем бегал с холодильником за спиной по городу, и все быстро стало понятно.

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Мужчина с холодильником за спиной оказался спортсменом / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Pixabay

Полиция в Британии остановила мужчину, который бегал с холодильником за спиной. Подумали, что он вор, однако выяснилось – человек не бежал с места преступления, а свой "рюкзак" не украл.

Как сообщает BBC, Дэниел Фейрбразер рассказал, что он бежал с холодильником за спиной в Стивенидже, Хартфордшир, когда его остановили правоохранители.

"Они включили синие огни, остановили движение транспорта и остановили меня, чтобы узнать, что происходит. Понятно, что они никогда не видели ничего подобного раньше", - рассказал мужчина. видео дня

"Один полицейский опустил окно и сказал: "Вы понимаете, мы должны остановить вас. У вас на спине холодильник?" – добавил он.

Герой сюжета сказал полиции, что холодильник помогает ему подготовиться к марафону в Лондоне. Там он попытается побить рекорд Гиннеса и стать самым быстрым бегуном с бытовой техникой.

Текущий рекорд установил британец Сэм Гаммонд. В феврале 2023 года он пробежал с холодильником 2 часа 4 минуты и 13 секунд.

"Я ожидал, что полиция выполнит свою работу и проверит кого-то бегущего с холодильником. Если бы меня остановили еще 10 раз, я бы не рассердился", - подеренкнул Дэниел Фейрбразер.

Ранее мужчина у себя дома нашел кучу денег, но резко "обломался". Дело в том, что обнаруженные им миллионы оказались банкнотами, которые невозможно обменять.

Напомним, мужчина переоделся в свою девушку и отправился на экзамен. Он пришел в университет, показал документы, но потом вдруг что-то пошло не так.

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