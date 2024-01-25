Мужчина переоделся в свою девушку и отправился на экзамен, но что-то пошло не так

История завершилась неожиданным, но, правда, не до конца понятным финалом. Впрочем, власти отметили, что мужчина пошел ради девушки на целый подвиг.

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В полиции заявили, что парень пошел на поступок ради своей девушки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, nypost

В Индии мужчина переоделся в женщину, чтобы сдать вместо своей девушки экзамен в Университете медицинских наук имени Бабы Фарида в Фаридкоте. Он накрасился, подделал документы и уже пошел на экзамен, но что-то явно пошло не так.

Как сообщает Nypost 26-летний мужчина по имени Ангрез Сингх решил временно изменить свою внешность ради своей 34-летней подруги Парамжит Каур.

Он пошел на экзамен, предварительно подделав даже удостоверение личности девушку и карту с уникальным идентификационным кодом.

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Мужчина вошел в аудиторию, однако выяснилось, что его лицо и биометрические данные не соответствуют сведениям Парамжит Каур.

Полиция обвинила девушку в сговоре со своим парнем, началось расследование.

Впрочем, правоохранители отметили, что это пример, как люди делают все ради любви.

"Мужчина может пойти на такой риск только ради своей девушки", - подчеркнул полицейский.

Ранее мы рассказывали историю, как мужчина нашел клад в потайной комнате на чердаке. Впрочем, все оказалось "пшиком". В коробках было совсем не то, что ожидалось.

А вот другой мужчина нанял детектива для слежки за своей невестой. Удивлению не было предела, когда выяснилось, что сделал он это совсем не зря.

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