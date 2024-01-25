Мужчина переоделся в свою девушку и отправился на экзамен, но что-то пошло не так

В Индии мужчина переоделся в женщину, чтобы сдать вместо своей девушки экзамен в Университете медицинских наук имени Бабы Фарида в Фаридкоте. Он накрасился, подделал документы и уже пошел на экзамен, но что-то явно пошло не так.
Как сообщает Nypost 26-летний мужчина по имени Ангрез Сингх решил временно изменить свою внешность ради своей 34-летней подруги Парамжит Каур.
Он пошел на экзамен, предварительно подделав даже удостоверение личности девушку и карту с уникальным идентификационным кодом.
Мужчина вошел в аудиторию, однако выяснилось, что его лицо и биометрические данные не соответствуют сведениям Парамжит Каур.
Полиция обвинила девушку в сговоре со своим парнем, началось расследование.
Впрочем, правоохранители отметили, что это пример, как люди делают все ради любви.
"Мужчина может пойти на такой риск только ради своей девушки", - подчеркнул полицейский.
Ранее мы рассказывали историю, как мужчина нашел клад в потайной комнате на чердаке. Впрочем, все оказалось "пшиком". В коробках было совсем не то, что ожидалось.
А вот другой мужчина нанял детектива для слежки за своей невестой. Удивлению не было предела, когда выяснилось, что сделал он это совсем не зря.
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