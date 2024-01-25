УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Мужчина переоделся в свою девушку и отправился на экзамен, но что-то пошло не так

Андрей Ганчук
25 января 2024, 16:45
История завершилась неожиданным, но, правда, не до конца понятным финалом. Впрочем, власти отметили, что мужчина пошел ради девушки на целый подвиг.
экзамен
В полиции заявили, что парень пошел на поступок ради своей девушки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, nypost

В Индии мужчина переоделся в женщину, чтобы сдать вместо своей девушки экзамен в Университете медицинских наук имени Бабы Фарида в Фаридкоте. Он накрасился, подделал документы и уже пошел на экзамен, но что-то явно пошло не так.

Как сообщает Nypost 26-летний мужчина по имени Ангрез Сингх решил временно изменить свою внешность ради своей 34-летней подруги Парамжит Каур.

Он пошел на экзамен, предварительно подделав даже удостоверение личности девушку и карту с уникальным идентификационным кодом.

видео дня

Мужчина вошел в аудиторию, однако выяснилось, что его лицо и биометрические данные не соответствуют сведениям Парамжит Каур.

Полиция обвинила девушку в сговоре со своим парнем, началось расследование.

Впрочем, правоохранители отметили, что это пример, как люди делают все ради любви.

"Мужчина может пойти на такой риск только ради своей девушки", - подчеркнул полицейский.

Ранее мы рассказывали историю, как мужчина нашел клад в потайной комнате на чердаке. Впрочем, все оказалось "пшиком". В коробках было совсем не то, что ожидалось.

А вот другой мужчина нанял детектива для слежки за своей невестой. Удивлению не было предела, когда выяснилось, что сделал он это совсем не зря.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости Индии интересные новости
Реклама

Главное за день

"Украинцев держат за идиотов?": военная раскритиковала "сказки" о контрнаступлении

"Украинцев держат за идиотов?": военная раскритиковала "сказки" о контрнаступлении

17:45 Украина
Это настоящая "революция": на Западе оценили новую стратегию ВСУ против России

Это настоящая "революция": на Западе оценили новую стратегию ВСУ против России

17:43 Украина
РФ использует на фронте газовые гранаты: они содержат смертоносные вещества

РФ использует на фронте газовые гранаты: они содержат смертоносные вещества

16:44 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:00

Защитники борются внутри мясорубки: Дикий о том, к чему привел дефицит боеприпасов

18:56

Россияне нашли новый способ обойти ВСУ в Авдеевке: бойцы не впечатлены

18:45

Пенсии в Украине пересчитают: сильно ли увеличат выплаты

18:20

"Процесс переговоров стартовал": Стефанишина рассказала о чем договорились с ЕС

18:09

Отменили спектакль "о Мариуполе" и пианиста Путина: Бедняков обратился к украинцам

Россия способна поглотить две страны бывшего СССР и атаковать Балтию из Беларуси – ЖдановРоссия способна поглотить две страны бывшего СССР и атаковать Балтию из Беларуси – Жданов
18:02

Что делать если один наушник работает, а один - нет: несложные трюки помогут каждому

18:00

Sportarena выпустила документалку о роте ударных БпЛА "Фаворит", которую патронирует Favbet

18:00

Работает безотказно: как разжечь угли без средства для розжига

17:45

"Украинцев держат за идиотов?": военная раскритиковала "сказки" о контрнаступлении

Реклама
17:43

Это настоящая "революция": на Западе оценили новую стратегию ВСУ против России

17:38

Можно ли есть зубчик чеснока каждый день: неожиданное влияние на организм

17:26

"Большая война в Европе неизбежна": Латвия призывает укреплять безопасность

16:48

Из чего на самом деле изготавливают паприку: ответ поразит всех

16:45

Мужчина переоделся в свою девушку и отправился на экзамен, но что-то пошло не так

16:44

РФ использует на фронте газовые гранаты: они содержат смертоносные вещества

16:36

Настя Каменских отреагировала на слухи про беременность и развод жутковатым фото

16:35

РФ пошла на штурм ВСУ: ее встретили Брэдли и рой FPV-дронов, все закончилось эпичноВидео

16:24

В Украине хотят ввести базовую военную службу для всех граждан до 25 лет - Чернев

16:12

За секунду потерял всю семью: россияне в Харькове убили жену и дочь военногоФото

16:11

Его разметут со стола и тарелки оближут: шикарный рецепт нового салатаВидео

Реклама
16:06

99% людей ее даже не используют: для чего нужна дырка в стенке холодильника

15:47

Почему нельзя мыть пол 26 января: 4 запрета, которые нельзя нарушать в этот день

15:39

Путин поставил оккупантам новые ключевые задачи к перевыборам - разведка

15:39

Орбан откажется от вето на 50 млрд евро Украине - глава финского МИД

15:32

Осуждает одобрение документа: омбудсмен возразил нормам законопроекта о мобилизации

15:29

Бобер построил дом в водосточной трубе и заблокировал 60 домов: к чему это привело

15:20

Украине удалось вернуть в бюджет 1,5 миллиарда на схеме по закупке снарядов

15:02

В Таиланде задержали группу Би-2 и могут депортировать в Россию

14:53

Заполнить документы и доплатить налоги: кто из украинцев обязан поделиться со страной

14:48

На полигоне под Иловайском много погибших оккупантов: РФ пожаловалась на атаку ВСУ

14:34

Молчание обрело голос: Тина Кароль презентовала новый трек ко Дню рожденияВидео

14:26

Как сделать, чтобы одежда не соскальзывала с вешалок: 5 простых решений

14:19

В Украине от мобилизации забронируют еще одну группу граждан: кого коснется

14:18

Украинский певец рассказал, как продюсеры мюзикла променяли его на Киркорова

14:12

На Ил-76 должны были лететь кремлевские VIP-персоны, но ФСБ не пустила на борт - ГУР

14:10

Как избавиться от сильной накипи в чайнике: старый и проверенный способ

13:52

"Трусить" будет целую неделю: Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря

13:35

"А впереди горит, горит огнем Синай": рецензия на фильм "Голда"Видео

13:28

В РФ отправили Гиркина в тюрьму на 4 года

13:21

Андрей Шевченко получил новую должность в Украине

Реклама
13:09

Алхим сплясала и поухмылялась под русскую песню на аллее погибших героев в Хмельницков

13:01

Гороскоп на завтра 26 января 2024: Овну - критика семьи, Рыбам - много внимания

12:59

Не сдерживая слез: Мария Бурмака раскрыла обстоятельства гибели брата-военного

12:42

"Простого решения войны в Украине не будет": Шольц сделал важное заявление

12:30

Китайский гороскоп на завтра 26 января: Кабанам - экономить, на Петухов будут давить

12:21

СБУ и омбудсмен сделали заявление о падении Ил-76: расследование продолжается

12:17

Гороскоп Таро на февраль 2023: Овнам - злые языки, Тельцам - конфликт, Близнецам - разочарованиеВидео

11:51

Как стирать пуховик, чтобы пух не скомкался: способ, который сработает эффективно

11:44

СБУ мощно ударила по нефтеперерабатывающему заводу в российском Туапсе - СМИ

11:41

Как исправить замок на молнии: мужчина показал трюк с зубочисткой

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять