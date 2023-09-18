Жених нанял частного детектива для слежки за невестой: "я был потрясен"

Он признался, что ему стыдно за такой поступок, но итог расследования сильно его удивил.

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Жених нанял частного детектива для слежки за невестой / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мужчина с подозрением относился к своей невесте и решил нанять частного детектива, чтобы тот проследил за ней во время отпуска ее девушки.

Он признался, что ему стыдно за такой поступок, но так было лишь сразу - итог расследования сильно его удивил, пишет Mirror.

"Мы с невестой вместе уже пять лет. Каждый год она ездит в поездку только для девочек со своими близкими подругами. Что-то внутри меня беспокоило по поводу этих поездок. Возможно, это были небольшие изменения в ее поведение после этого или загадочные разговоры, которые я подслушивал", - признался мужчина.

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В итоге он решил нанять частного детектива, чтобы тот присмотрел за ней во время ее недавней поездки. Оказалось, что его подозрения не были беспочвенными.

"Имея доказательства, которые у меня были, я рассказал ей об этом деле. Она была ошеломлена и сразу же спросила, откуда я это знаю. Я сказал ей правду, что нанял частного детектива. Она была в ярости. Я никогда не видел ее такой злой за все годы, что мы провели вместе", - рассказал мужчина.

В тот самый момент они и расстались. Несмотря на то, что они жили в доме мужчины, он переехал в отель.

Многие пользователи поспешили похвалить действия убитого горем мужчины.

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