Удар по Бельбеку: СМИ раскрыли, какими ракетами атаковали и куда целились ВСУ

Украинские защитники атаковали военный аэродром Бельбек в Крыму, вероятно, дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP, отмечает издание Defense Express.
Аналитики подчеркивают, что Бельбеком пользуется 38 истребительный авиаполк РФ, на базе которого есть Су-30СМ2 и Су-27. А осенью 2023 года аэродром готовили под истребители МиГ-31.
В то же время западные ракеты ВСУ применили не просто так. По словам экспертов, целями на аэродромах для них являются в первую очередь заглубленные командные пункты.
В СМИ считают, что, похоже, был атакован радиоцентр штаба всей авиации ЧФ РФ.
"Учитывая то, что обычно никогда не запускается одна ракета, то скорее всего и целей ударов было значительно больше, поэтому уничтожение еще и этого заглубленного объекта вполне вероятно. Также есть неофициальная информация и о поражении радиолокационных станций. На аэродроме Бельбек РФ держала ценные РЛС типа "Небо", - указывают аналитики.
В конце концов есть информация, что после удара по аэродрому Бельбек, который стоит на берегу моря, произошел сдвиг почвы на береговой линии. А это уже прямо указывает на то, что как минимум часть взрывов была подземной, говорится в материале.
Взрывы в Крыму
31 января на территории Крыма прогремела серия взрывов. В северной части Севастополя возле аэродрома Бельбек начался сильный пожар.
Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук, в свою очередь, опубликовал видео с аэродрома Бельбек, мягко намекнув, что Украина может быть причастна к атаке на военные объекты, захваченные россиянами, в Крыму.
Под видео генерал-лейтенант поблагодарил всех, кто присоединился к "очистке Крыма от российского присутствия".
Российские пропагандисты жалуются, что в результате ударов потеряны два Су-27 и один Су-30. Из них один полностью уничтожен, так как ракета якобы попала в него, другой могут отремонтировать. Также, по сообщению российских пабликов, на аэродроме и возле него погибли 12 оккупантов, еще более 10 ранены.
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