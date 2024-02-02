Ночная атака дронов: в Кропивницком и Кривом Роге гремели взрывы

В ночь на 2 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами. В Кропивницком и Кривом Роге были слышны звуки взрывов.
Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил в Telegram, что силы ПВО работали в Кропивницком и Кропивницком районе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
В результате атаки РФ повреждена подстанция Укрэнерго. В Кривом Роге обесточены потребители
"В ночь на 2 февраля Россия нанесла новый массированный дроновый удар по южным и центральным областям Украины. К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК Укрэнерго. В городе Кривой Рог обесточены бытовые и промышленные потребители", - говорится в сообщении Укрэнерго.
Специалисты Укрэнерго и ГосЧС осматривают оборудование. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания осмотра.
Как сообщал Главред, в ночь на 31 января 2024 года российские оккупанты атаковали Украину дронами - из двадцати вражеских "Шахедов" силам ПВО удалось сбить 14 в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.
В ночь на 30 января 2024 года российские оккупанты атаковали Украину при помощи 35 ударных дронов Shahed-136/131 и двух зенитных управляемых ракет С-300.
Силы ПВО уничтожили 15 вражеских БПЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.
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