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Ночная атака дронов: в Кропивницком и Кривом Роге гремели взрывы

Анна Ярославская
2 февраля 2024, 06:54
В результате атаки РФ повреждена подстанция Укрэнерго. В Кривом Роге обесточены потребители.
Атака дронов
Ночью 2 февраля Россия нанесла новый массированный дроновый удар / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 2 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами. В Кропивницком и Кривом Роге были слышны звуки взрывов.

Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил в Telegram, что силы ПВО работали в Кропивницком и Кропивницком районе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В результате атаки РФ повреждена подстанция Укрэнерго. В Кривом Роге обесточены потребители

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"В ночь на 2 февраля Россия нанесла новый массированный дроновый удар по южным и центральным областям Украины. К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК Укрэнерго. В городе Кривой Рог обесточены бытовые и промышленные потребители", - говорится в сообщении Укрэнерго.

Специалисты Укрэнерго и ГосЧС осматривают оборудование. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания осмотра.

Как сообщал Главред, в ночь на 31 января 2024 года российские оккупанты атаковали Украину дронами - из двадцати вражеских "Шахедов" силам ПВО удалось сбить 14 в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.

В ночь на 30 января 2024 года российские оккупанты атаковали Украину при помощи 35 ударных дронов Shahed-136/131 и двух зенитных управляемых ракет С-300.

Силы ПВО уничтожили 15 вражеских БПЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

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