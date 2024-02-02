"Выиграет только Россия": в WP рассказали, к чему приведет увольнение Залужного

Валерий Залужный не злился на свое увольнение. Однако шанс, что президент Украины может изменить курс, все еще остается, пишет издание.

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Официальный указ об отстранении Залужного якобы ожидается на этой неделе / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFU, ОП

Увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может вызвать негативную реакцию среди украинцев, причем как среди гражданских, так и военных. При этом Москва может воспользоваться последствиями, которые спровоцирует решение отстранить Залужного от обязанностей командующего. Об этом пишет издание Washington Post.

Отмечается также, что отставка Залужного может нанести удар по моральному духу солдат на передовой. В особенности потому, что публичного объяснения такого решения не было.

"В этой ситуации выигрывает только Россия", — заявил нынешний высокопоставленный военный чиновник, пожелавший остаться анонимным.

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По данным источника WP, в разговоре Зеленского и Залужного, генерал рассказал о проблемах, которые унаследует его преемник, и объяснил, почему быстрое улучшение позиции Украины на поле боя маловероятно.

"Любой новый командующий по-прежнему будет сражаться с более крупными и лучше вооруженными силами в войне, которая зашла в истощающую, мучительную, тупиковую ситуацию. Новому командующему по-прежнему потребуется значительный приток дополнительных солдат, чтобы восполнить потери и соответствовать плану России по отправке в бой еще 400 тысяч военнослужащих. А украинским силам все равно понадобится больше оружия, боеприпасов, транспортных средств и другой техники", - пишет издание.

Источник рассказал WP, что Залужный не злился на свое увольнение. Однако шанс, что президент Украины может изменить курс, все еще остается.

"Официальный указ об отстранении Залужного ожидается на этой неделе, сообщил чиновник, знакомый с ситуацией, но по состоянию на полдень четверга он так и не поступил", - отмечает издание.

Возможная отставка Залужного - что известно

Вечером 29 января в Сети начала появляться информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы уволил генерала Валерия Залужного с должности Главкома ВСУ. Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил УП, что информация не соответствует действительности.

Financial Times со ссылкой на четверых человек, знакомых с ходом обсуждений, пишет, что Зеленский предлагал генералу Залужному должность советника по обороне, но тот отказался. Вместе с тем президент якобы "дал понять", что независимо от ответа Залужного тот будет отстранен от своей нынешней должности.

CNN по ссылкой на свои источники пишет, что указ президента об увольнении Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ ожидается к концу недели.

Издание Bild со ссылеой на источники писало о том, что Зеленский хотел уволить Залужного, но изменил решение в течение часа. Против такого решения главы государства якобы выступили глава разведки Кирилл Буданов и командующий украинской армией Александр Сырский.

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