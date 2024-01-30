Залужный опубликовал фото с главой Генштаба на фоне слухов о своем "увольнении"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после слухов о якобы своей отставке опубликовал совместное фото с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой. Снимок генерал разместил поздно вечером 29 января на своей личной странице в Facebook.
Судя по фото, Залужный и Шаптала сидят в рабочем кабинете. Никакой подписи к снимку военачальник не добавил.
Вероятно, таким образом главком намекнул, что он продолжает командование войсками, и развеял слухи о своем "увольнении".
В комментариях к посту украинцы написали много слов поддержки Залужному: "Безграничная благодарность и доверие! Верим в вас, верим вам, верим в ВСУ", "Мы с вами! Вместе к победе", "Мы с вами! Вместе к победе", "Гордимся Вами", "Наш генерал".
Слухи об отставке Залужного
Вечером 29 января в Сети начала появляться информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы уволил генерала Валерия Залужного с должности Главкома ВСУ.
Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил УП, что информация не соответствует действительности.
"Точно нет. Президент не увольнял главкома", - сказал Никифоров журналистам.
Издание со ссылкой на источник в СНБО отмечало, что Залужному якобы предложили другую должность, но он отказался.
"Его (Залужного - Главред) вызвали и предложили другую должность. Возможно послом куда-то пойдешь. Он отказался. Указа нет", - говорится в сообщении.
Отметим, недавно был опубликован результат опроса с ответом на вопрос, как в Украине отнеслись бы к отставке Залужного. Около 72% украинцев негативно восприняли бы такое решение президента Владимира Зеленского.
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