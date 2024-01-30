Залужный опубликовал фото с главой Генштаба на фоне слухов о своем "увольнении"

Вероятно, таким образом главком намекнул, что он продолжает командование войсками.

https://glavred.info/ukraine/zaluzhnyy-opublikoval-foto-s-glavoy-genshtaba-vsu-na-fone-sluhov-o-svoem-uvolnenii-10537283.html Ссылка скопирована

Валерий Залужный опубликовал фото с Сергем Шапталой / Фото: facebook.com

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после слухов о якобы своей отставке опубликовал совместное фото с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой. Снимок генерал разместил поздно вечером 29 января на своей личной странице в Facebook.

Судя по фото, Залужный и Шаптала сидят в рабочем кабинете. Никакой подписи к снимку военачальник не добавил.

Вероятно, таким образом главком намекнул, что он продолжает командование войсками, и развеял слухи о своем "увольнении".

видео дня

В комментариях к посту украинцы написали много слов поддержки Залужному: "Безграничная благодарность и доверие! Верим в вас, верим вам, верим в ВСУ", "Мы с вами! Вместе к победе", "Мы с вами! Вместе к победе", "Гордимся Вами", "Наш генерал".

Скриншот Facebook Валерий Залужного

Слухи об отставке Залужного

Вечером 29 января в Сети начала появляться информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы уволил генерала Валерия Залужного с должности Главкома ВСУ.

Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил УП, что информация не соответствует действительности.

"Точно нет. Президент не увольнял главкома", - сказал Никифоров журналистам.

Издание со ссылкой на источник в СНБО отмечало, что Залужному якобы предложили другую должность, но он отказался.

"Его (Залужного - Главред) вызвали и предложили другую должность. Возможно послом куда-то пойдешь. Он отказался. Указа нет", - говорится в сообщении.

Отметим, недавно был опубликован результат опроса с ответом на вопрос, как в Украине отнеслись бы к отставке Залужного. Около 72% украинцев негативно восприняли бы такое решение президента Владимира Зеленского.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.