'Россия готовит большое наступление': Жданов рассказал об опасных этапах войны

Предвыборная кампания Путина продолжается, и ему нужно говорить только позитивные новости, считает Жданов.

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РФ может готовить новое наступление / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин угрожает новым наступлением Украине. Он заявил, что собирается "демилитаризовать" ее на такое расстояние, чтобы до РФ не доставало дальнобойное оружие. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что задумал диктатор, способна ли российская армия реализовать его идеи "большого наступления".

31 января президент во время встречи со своими "доверенными лицами" Путин озвучил идею "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине. Он заявил, что демилитаризованная линия с Украиной должна обеспечить "безопасность территории РФ от дальнобойных средств западного производства", передает ТСН.

По словам Олега Жданова, это заявление - часть предвыборной кампании Путина.

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"Когда-то была такая формула, ее очень часто вспоминали. Что все, что говорит Путин или человек похожий на него, надо рассматривать как 95% - для внутреннего потребления и 5% - для внешнего потребления. Сегодня это еще более актуально", - рассказал военный эксперт.

Олег Жданов говорит, предвыборная кампания Путина продолжается, и ему нужно говорить только позитивные новости - никакого негатива.

"Но вопрос в том, что новостей особо нет. Продвижения, которые у них есть на сегодняшний день - это две-три позиции, 200-300 метров. И поэтому Путин рассказывает: наступление идет - идет, они атакуют постоянно - атакуют, откусывают территории - откусывают. Никто же не отступает, территории не сдает. Значит все идет по плану. В перспективе будем дальше наступать, создание зоны безопасности для той территории, которая оккупирована. Они же влючили ее в конституцию, по их меркам она считается российской. Поэтому надо обезопасить. Так что это чисто предвыборная кампания - вот так надо это рассматривать", - рассказал Олег Жданов.

Олег Жданов говорит, что реализовать идею Путина российской армии на сегодняшний день невозможно.

"Это возможно в перспективе - третий этап войны. Если наше руководство пойдет на переговоры. Не завтра, летом, я думаю. Судя по тому, как сказал господин Ермак, Орбан будет посредником. Сейчас готовится встреча Зеленского и Орбана. А переговоры будут происходить на полях Глобального саммита мира, которые анонсировала наша страна в Давосе. При таких условиях Путин может получить прекращение огня, скорее всего. И только это позволит ему накопить силы и средства для того, чтобы что-то осуществить. Сегодня все на что способна российская армия, мы с вами видим на поле боя. На большее они сейчас неспособны - это максимум их возможностей", - рассказал военный эксперт.

Напомним, что ВСУ сдерживают наступление оккупантов на юге и востоке. В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении ВСУ отбили 6 атак врага возле Синьковки Харьковской области. ВСУ держат оборону.

В ISW раскрыли, что ВСУ трудно держать оборону из-за недостатка оружия. Недостаток артиллерийских боеприпасов и задержки в предоставлении западной помощи по безопасности, могут создать неопределенность в оперативных планах ВСУ.

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