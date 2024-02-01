'Боеприпасов хватит на месяц': офицер предупредил о потере освобожденных городов

Военный эксперт рассказал, что в ВСУ на фронте сложилась критическая ситуация с нехваткой боеприпасов.

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Офицер рассказал о нехватке боеприпасов на фронте / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 36 отдельная бригада морской пехоты

Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров заявил, что у ВСУ на фронте сложилась критическая ситуация с нехваткой боеприпасов: в очень экономном режиме имеющегося количества может хватить на месяц-полтора.

Крамаров сообщил, что те, кто близко общается с военными, которые на линии фронта, знают о критической проблеме с боеприпасами. Речь идет о боеприпасах всех типов, как правило, к западным образцам вооружения, передает Radio NV.

"Причем здесь не нужно говорить только о 15-мм артиллерийском снаряде. Есть и вопрос с 5,56×45 мм - просто с обычным боеприпасом для штурмовой винтовки, вроде М4", - уточнил офицер резерва.

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На фронте дефицит боеприпасов

Офицер добавил, что в войске сталкиваются с проблемами нехватки снарядов для БМП, танков, пулеметов, артиллерии и ракетных систем залпового огня. Как отметил Крамаров, "это все в куче сейчас, к сожалению, уже достигает своей критической массы".

"Мы пытаемся преодолеть, конечно, этот период, который возник прежде всего из-за внутриполитических проблем в США. Поскольку в 2022-23 годах они были, все же, стоит это признавать, основным поставщиком боеприпасов всех типов", - сказал военный эксперт.

Он обратил внимание, что в последнее время наращивает собственное производство Германия. Однако в масштабах украинской войны "этого абсолютно недостаточно".

"И, как результат, мы сейчас получили довольно тяжелую ситуацию. Причем, и во временных рамках: боеприпасов, откровенно, нам может хватить в очень, очень экономном режиме на месяц-полтора", - оценил офицер-резервист.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что в ВСУ рассказали о мощном ударе по главной авиабазе РФ в Крыму. Юрий Игнат сообщил, что в результате атаки накануне были поражены определенные объекты на полуострове - на аэродроме "Бельбек".

ВСУ с боями захватили стратегические позиции россиян. Российские оккупационные войска осуществили наступление на юго-запад от Бахмута в Донецкой области. В то же время украинские войска восстановили свои позиции, которые были потеряны.

Подполковник Владимир Фитьо заявил, что наступление оккупантов "захлебывается", враг не может достичь успехов. Враг ищет слабые места в обороне, постоянно обстреливая позиции украинских военных из артиллерии и беспилотников.

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