РФ наступает по всей линии фронта: Буданов раскрыл, что произойдет весной

Наступательная кампания оккупантов началась в ноябре 2023 года и уже два с половиной месяца продолжается.

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Буданов рассказал о наступлении РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: Facebook, скриншот: deepstatemap

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на текущий момент наступательная операция РФ в Украине продолжается, однако в начале весны она иссякнет полностью.

"Еще нет, картина на фронте не прорисовывается. Ближе к весне. Сейчас я могу вам сказать, что сейчас продолжается наступательная операция РФ", - сказал Буданов в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам Буданова, она началась в ноябре 2023 года и уже два с половиной месяца продолжается. Руководитель разведки добавил, что назвать результаты наступления какими-то большими будет неправдой. Однако он признал, что возле Авдеевки в Донецкой области есть определенное продвижение оккупантов.

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Весной произойдут изменения на фронте

"Но это не то, на что они рассчитывали. Они хотели быстро выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец в Харьковской области и выйти на админграницу Донецкой и Луганской областей. Как вы понимаете, даже близко такого нет", - заявил Буданов.

Руководитель разведки добавил, что наступление продолжается и где-то в начале весны оно иссякнет полностью.

В то же время Буданов добавил, что, как и по правилам любой игры, когда ход противника закончится, начнется ход украинских войск.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что в сети сообщили о прилете по офицерам РФ, которые командовали наступлением на Авдеевку. Донецкие паблики опубликовали видео из города, над частью которого виднелся густой столб дыма. Сообщалось о прилетах в Калининском районе.

Оккупанты готовятся штурмовать Харьковскую область. Владимир Фитьо рассказал, что угрозы для Харькова с Севера по состоянию на сейчас нет. Там есть инженерные укрепления, прифронтовые регионы контролируют Силы обороны.

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