РФ наступает по всей линии фронта: Буданов раскрыл, что произойдет весной

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на текущий момент наступательная операция РФ в Украине продолжается, однако в начале весны она иссякнет полностью.
"Еще нет, картина на фронте не прорисовывается. Ближе к весне. Сейчас я могу вам сказать, что сейчас продолжается наступательная операция РФ", - сказал Буданов в эфире телемарафона "Єдині новини".
По словам Буданова, она началась в ноябре 2023 года и уже два с половиной месяца продолжается. Руководитель разведки добавил, что назвать результаты наступления какими-то большими будет неправдой. Однако он признал, что возле Авдеевки в Донецкой области есть определенное продвижение оккупантов.
Весной произойдут изменения на фронте
"Но это не то, на что они рассчитывали. Они хотели быстро выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец в Харьковской области и выйти на админграницу Донецкой и Луганской областей. Как вы понимаете, даже близко такого нет", - заявил Буданов.
Руководитель разведки добавил, что наступление продолжается и где-то в начале весны оно иссякнет полностью.
В то же время Буданов добавил, что, как и по правилам любой игры, когда ход противника закончится, начнется ход украинских войск.
Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что в сети сообщили о прилете по офицерам РФ, которые командовали наступлением на Авдеевку. Донецкие паблики опубликовали видео из города, над частью которого виднелся густой столб дыма. Сообщалось о прилетах в Калининском районе.
Оккупанты готовятся штурмовать Харьковскую область. Владимир Фитьо рассказал, что угрозы для Харькова с Севера по состоянию на сейчас нет. Там есть инженерные укрепления, прифронтовые регионы контролируют Силы обороны.
Олег Жданов раскрыл угрозу повторного наступления России на Чернигов и Киев. Россияне продолжают обстреливать украинскую территорию с помощью артиллерии и авиации и проводят диверсионно-разведывательные операции.
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