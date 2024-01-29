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В сети сообщают о прилете по офицерам РФ, командовавшим наступлением на Авдеевку

Яна Ставская
29 января 2024, 17:14
Потери оккупантов вследствие сегодняшнего прилета по Донецку подтверждают сами пропагандисты.
В сети сообщают о прилете по офицерам РФ, командовавшим наступлением на Авдеевку
В Донецке "прилетело" по базе офицеров РФ / Коллаж Главреда. Фото: Телеграмм "Типичный Донецк"

По месту расположения российских оккупантов в Донецке днем 29 января был нанесен удар. Местные коллаборационисты уже сочиняют сказку, что на объекте были гражданские, в то время как российские пропагандисты подтверждают удар по топ-оккупантам.

Взрывы в Донецке 29 января

Донецкие паблики сегодня днем опубликовали видео из города, над частью которого виднелся густой столб дыма. Сообщалось о прилетах в Калининском районе.

Затем подключилась местная пропагандистская машина. Один из коллаборантов выл, что удар ВСУ якобы был нанесен по "самому оживленному" району города, а именно - по дворцу спорта "Дружба".

видео дня

В результате удара есть "двухсотые оккупанты"

Вместе с тем украинский журналист Денис Казанский обратил внимание на несколько кадров пропагандистского сюжета с места события, на которых можно четко рассмотреть разбросанные в результате прилета тела в российской военной экипировке.

Также возле дворца заметили машины на российских военных номерах.

То, что удар был совершен по военному объекту РФ в Донецке, подтверждает и приближенный к Кремлю и ГРУ телеграмм-канал "Кремлевская табакерка". По данным источников канала, ликвидированы якобы больше двадцати оккупантов.

Саму ситуацию в пропагандистских кругах уже называют "трагедией", так как среди двухсотых есть офицеры, командовавшие наступлением ВС РФ на Авдеевку

"В результате удара по Калининскому району города погибли больше 20 наших военных. Среди них - офицеры, которые командуют наступлением на Авдеевку", - жалуются российские пропагандисты.

В сети сообщают о прилете по офицерам РФ, командовавшим наступлением на Авдеевку

Удары по оккупантам - последние новости

Силы спецопераций показали очередную работу по уничтожению живой силы противника и его техники. На этот раз операторы БпАК нанесли ювелирные удары по нескольким опорным пунктам россиян на Запорожском направлении. В конце, после уничтожения сил захватчиков, Силы спецопераций установили на месте сожженной техники россиян украинский флаг.

Ранее 47 отдельная механизированная бригада показала уничтожение живой силы противника на Авдеевском направлении. В частности, воины продемонстрировали, чем закончился штурм Степного для еще одной вражеской группы.

На кадрах видно, как группа российских оккупантов выдвинулась на штурм позиций защитников, но еще по дороге их встретили американские "Брэдли" (те самые, которые, по убеждению кремлевских пропагандистов, якобы "неэффективны" в боях).

Несмотря на огромные потери, Россия продолжает вести штурмы под Авдеевкой. В целом ситуация на этом направлении коренным образом не изменилась: РФ давит, подтягивает резервы, ежедневно бросает в штурм большое количество людей и ежедневно применяет артиллерию - 50-60 обстрелов.

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