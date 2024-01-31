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Успех в районе Горловки: ВСУ с боями захватили позиции россиян - ISW

Юрий Берендий
31 января 2024, 08:23
По данным аналитиков, Силы обороны Украины смогли продвинуться в районе Горловки и закрепиться на новых позициях.
Успех в районе Горловки: ВСУ с боями захватили позиции россиян - ISW
Украинские военные закрепились на позициях в 3 километрах от Горловки / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Российские оккупационные войска осуществили наступление на юго-запад от Бахмута в Донецкой области. В то же время украинские войска восстановили свои позиции, которые были потеряны, к северо-западу от Горловки. Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

"В частности, на геолокационных снимках от 29 января видно, как подразделения 102-го мотострелкового полка России захватывают и зачищают позиции возле Бахмута, в зоне вдоль дороги T0504 Бахмут-Ивановское", - говорится в сообщении.

Один из российских военкоров утверждал, что оккупанты пытаются получить преимущество в районе Богдановки и Ивановского, подойдя ближе к каналу Северский Донец на западе от Клещеевки. Кроме того, украинские и российские источники сообщали о продолжении боевых действий в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки.

видео дня

По информации из открытых источников, аналитики указали, что в районе Бахмута действуют подразделения российской 200-й мотострелковой бригады, 331-й и 299-й воздушно-десантные (ВДВ) полки, а также 83-я отдельная гвардейская бригада ВДВ.

В то же время, Силы обороны Украины смогли захватить и закрепиться на сразу нескольких вражеских позициях к северо-западу от Горловки. На видео с геолокацией, которое было опубликовано 29 января, видно, как украинские войска атакуют в трех километрах к северо-западу от Горловки.

Наступление россиян на востоке

Напомним, как ранее сообщал Главред, Авдеевка остается ключевым направлением для наступательных операций российских оккупационных войск. Вражеские силы осуществляют атаку с трех направлений - северного, южного и восточного - с целью окружения города. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в соцсети Х со ссылкой на разведывательные данные.

Сейчас атакующая операция российской армии в Украине продолжается, однако в начале весны ее активность уменьшится. Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал Кирилл Буданов.

Российские оккупанты активно наступают на востоке Украины, однако стратегических успехов им не удалось достичь. Об этом заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо.

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война в Украине Бахмут
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