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К началу весны наступление РФ выдохнется - Буданов

Дмитрий Видоменко
30 января 2024, 18:37
На текущий момент наступательная операция РФ в Украине продолжается, однако в начале весны она иссякнет полностью, говорит генерал Кирилл Буданов.
Буданов, русская армия
Когда ход русских оккупантов закончится, свой ход сделают ВСУ - генерал Буданов / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

На текущий момент наступательная операция армии страны-агрессора РФ в Украине продолжается, однако в начале весны она полностью выдохнется. Такое мнение заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

"Еще нет (наступление РФ не заканчивается - Главред). Ближе к весне. Сейчас я могу вам сказать, что сейчас идет наступательная операция РФ", - сказал Буданов.

По словам Буданова, наступление русских агрессоров началось в ноябре минувшего года и уже два с половиной месяца продолжается. Руководитель разведки добавил, что назвать результаты наступления какими-то большими будет неправдой. Однако генерал признал, что возле Авдеевки в Донецкой области есть некоторое продвижение оккупантов.

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"Но это не то, на что они рассчитывали. Они хотели быстро выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец в Харьковской области и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Как вы понимаете, даже близко такого нет", - заявил Буданов.

При этом генерал добавил, что, как и по правилам любой игры, когда ход противника закончится, свой ход сделают ВСУ.

Контрнаступление ВСУ

Коллективный Запад во главе с США намерен приложить усилия для того, чтобы к концу 2024 года Украина смогла вести переговоры с Россией на выгодных для Киева условиях. Москве придется либо идти на диалог, либо столкнуться с более сильным украинским государством. Силы обороны Украины смогут перейти в новое наступление.

Журналисты CNN писали о том, что Украина в текущем году будет работать над усилением своей оборонно-промышленной базы. Существенных продвижений на фронте не ожидается как со стороны ВСУ, так и со стороны оккупантов агрессора России. В 2025 году украинские войска могут пойти в наступление, однако на юге продвижение возможно как минимум через два года.

Если Конгресс не сможет санкционировать дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, страна-агрессор Россия может выиграть войну в течение нескольких недель, в лучшем случае - месяцев. Об этом заявили главные помощники президента США Джо Байдена на частной встрече в среду, 17 января. Об этом сообщил американский канал NBC News со ссылкой на собственные источники.

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война России и Украины Кирилл Буданов контрнаступление ВСУ
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