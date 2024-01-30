'Полностью захватить Украину': генерал раскрыл жестокие сценарии Кремля

Виктор Ягун проанализировал все сценарии дальнейшей военной агрессии России.

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Путин хочет захватить Украину / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, pexels

В интервью Главреду генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун проанализировал все сценарии дальнейшей военной агрессии России и рассказал, возможны ли они только при условии продвижения войск оккупантов в Украине.

"Да. Вообще цель России - полностью захватить Украину, выйти на ее границы и взять под контроль человеческие ресурсы. До этого, еще до полномасштабной войны, Москва хотела расчленить страну. Она пыталась спровоцировать Польшу, Венгрию и Румынию на военное вторжение - мол, мы начнем наступать с одной стороны, а вы заходите с другой, и под предлогом защиты местного населения заберете территории. Украина всем показала, что такого сценария не будет", - пояснил Ягун.

Он также добавил, что не понятно только поведение Венгрии, которая 24 февраля 2022 года начала подтягивать войска к нашим границам.

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Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Напомним, что в случае атаки РФ страны Балтии не выстоят. Виктор Ягун рассказал, что до апреля 2022-го концепция была такова, что Латвия, Литва и Эстония должны были бы сдержать врага, пока НАТО не придет на помощь через месяц. Теперь все иначе.

НАТО "отрежет" Калининград, а РФ может пойти на Сувальский коридор. Ягун подчеркнул, что у Кремля ограниченное время и он может совершить провокации только до присоединения Швеции к НАТО.

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