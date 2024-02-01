Армия Украины успешно уничтожила на Херсонщине пункты врага

В пресс-службе оперативного командования "Юг" сообщили, что россияне продолжают попытки выбить позиции украинских воинов на левобережье Днепра. ВСУ отработали по двум наблюдательным пунктам врага.
За прошедшие сутки враг предпринял 3 неудачных попытки штурмовых действий, но отошел после потерь в живой силе и технике, говорится на Facebook-странице ОК "Юг".
В то же время россияне продолжают проводить аэроразведку, а также давить артиллерийскими обстрелами, ударными дронами, управляемыми авиабомбами. Также возобновили удары неуправляемыми авиационными ракетами.
Вооруженные силы Украины продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, его позициям и тылам. Среди потерь врага:
- 32 оккупанта;
- 1 реактивная система залпового огня "Град";
- 9 орудий, в том же числе гаубица "Мста-Б";
- 3 БПЛА: 2 ударных "Ланцеты" и разведывательный "Мерлин";
- 7 единиц автомобильной техники;
- 2 наблюдательных пункта.
Напомним, что в ВСУ рассказали о мощном ударе по главной авиабазе РФ в Крыму. Юрий Игнат сообщил, что на аэродроме "Бельбек" 31 января были "поражены определенные объекты на полуострове". Впрочем, о чем именно идет речь, он не сообщил.
В ГУР раскрыли детали дерзкой операции в Крыму. В ночь на 1 февраля, в результате спецоперации ГУР во временно оккупированном Крыму был уничтожен ракетный катер российского Черноморского флота.
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