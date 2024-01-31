'Очищаем Крым от РФ': Олещук намекнул на мощный удар ВСУ по аэродрому Бельбек

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук фактически подтвердил удар Украины по аэродрому Бельбек в Крыму.

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Олещук подтвердил причастность ВСУ к взрывам в Крыму / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В среду, 31 января, Воздушные силы Украины, вероятно, нанесли удар по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму. Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук в своем Telegram-канале опубликовал видео с аэродрома Бельбек.

На видео взрывов в Крыму, которым поделился Олещук, видно задымление и слышен мощный взрыв. Под видео генерал-лейтенант поблагодарил всех, кто присоединился к "очистке Крыма от российского присутствия".

Взрыв в Крыму / Фото: скриншот из видео

Олещук также напомнил, что штатным местом базирования 204-й Севастопольской бригада тактической авиации является аэродром Бельбек в Крыму.

видео дня

"Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А пока спасибо всем, кто присоединился к очистке Крыма от российского присутствия", - добавил командующий.

Таким образом, Олещук фактически признал причастность Вооруженных Сил Украины к взрывам в Крыму.

Реакция Минобороны России

Российское военное ведомство цинично заявило, что они якобы остановили попытку "киевского режима осуществить террористическую атаку" с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ.

Минобороны РФ утверждает, что над акваторией Черного моря оккупанты якобы уничтожили 17 украинских ракет и еще три над Крымским полуостровом. По словам сторонников Путина, обломки ракет упали на территорию воинской части в районе от населенного пункта Любимовка Республики Крым.

Заявление Минобороны оккупантов / Фото: скриншот Минобороны РФ

Приспешники Путина также утверждают, что повреждений авиационной техники на аэродроме нет.

Взрывы в Крыму

Напомним, 31 января на территории временно оккупированного Крыма прогремела серия взрывов, которые слышали в Симферополе, Сакском районе и Евпатории. Оккупационная "власть" объявила воздушную тревогу после взрывов и подняла авиацию в воздух. В северной части Севастополя возле аэродрома Бельбек начался сильный пожар.

Также, 30 января Минобороны оккупантов заявило, что средства ПВО над территорией четырех областей России и временно оккупированного Крыма сбили 21 украинский беспилотник. Особенно активными были действия на территории Крыма, там якобы сбили 11 дронов.

Кроме этого, 4 января в оккупированном РФ Крыму произошли сильные взрывы, которые сопровождались столбами дыма. Местные "власти" сообщили о работе противовоздушной обороны в Севастополе, тогда как Минобороны РФ объявило об "уничтожении" 10 ракет ВСУ.

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