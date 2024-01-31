'Очищаем Крым от РФ': Олещук намекнул на мощный удар ВСУ по аэродрому Бельбек

В среду, 31 января, Воздушные силы Украины, вероятно, нанесли удар по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму. Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук в своем Telegram-канале опубликовал видео с аэродрома Бельбек.
На видео взрывов в Крыму, которым поделился Олещук, видно задымление и слышен мощный взрыв. Под видео генерал-лейтенант поблагодарил всех, кто присоединился к "очистке Крыма от российского присутствия".
Олещук также напомнил, что штатным местом базирования 204-й Севастопольской бригада тактической авиации является аэродром Бельбек в Крыму.
"Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А пока спасибо всем, кто присоединился к очистке Крыма от российского присутствия", - добавил командующий.
Таким образом, Олещук фактически признал причастность Вооруженных Сил Украины к взрывам в Крыму.
Реакция Минобороны России
Российское военное ведомство цинично заявило, что они якобы остановили попытку "киевского режима осуществить террористическую атаку" с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ.
Минобороны РФ утверждает, что над акваторией Черного моря оккупанты якобы уничтожили 17 украинских ракет и еще три над Крымским полуостровом. По словам сторонников Путина, обломки ракет упали на территорию воинской части в районе от населенного пункта Любимовка Республики Крым.
Приспешники Путина также утверждают, что повреждений авиационной техники на аэродроме нет.
Взрывы в Крыму
Напомним, 31 января на территории временно оккупированного Крыма прогремела серия взрывов, которые слышали в Симферополе, Сакском районе и Евпатории. Оккупационная "власть" объявила воздушную тревогу после взрывов и подняла авиацию в воздух. В северной части Севастополя возле аэродрома Бельбек начался сильный пожар.
Также, 30 января Минобороны оккупантов заявило, что средства ПВО над территорией четырех областей России и временно оккупированного Крыма сбили 21 украинский беспилотник. Особенно активными были действия на территории Крыма, там якобы сбили 11 дронов.
Кроме этого, 4 января в оккупированном РФ Крыму произошли сильные взрывы, которые сопровождались столбами дыма. Местные "власти" сообщили о работе противовоздушной обороны в Севастополе, тогда как Минобороны РФ объявило об "уничтожении" 10 ракет ВСУ.
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