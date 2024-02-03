Наносил удары по Украине: в России расстреляли командира бомбардировщика Ту-95

В России расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 майора - Стегачева Олега Сергеевича. Он непосредственно причастен к атакам по украинским городам. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины в Телеграмме.
"Указанный пилот вкс рф служил на авиабазе "Энгельс" - он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийств наших людей", - указывают в ГУР.
В ГУР также разместили фотографию российского оккупанта, а также еще несколько фотографий, вероятно, с места стрельбы.
По данным разведки, в результате нападения Олег Стегачев получил огнестрельные ранения. Выжил ли российский пилот пока уточняется. Деталей об обстоятельствах стрельбы в Главном управлении разведки не уточнили.
"Напоминаем, что всех военных преступников ждет расплата - мы знаем ваши имена, адреса, номера автомобилей, привычные маршруты и привычки", - отметили в ГУР МОУ.
Спецоперации ГУР на территории России
Напомним, как ранее сообщал Главред, ГУР и его руководитель Кирилл Буданов активно превосходят российские спецслужбы. Они постоянно разрабатывают новые и нетрадиционные методы для противодействия агрессору России и перехвата инициативы в рамках и вне боевых действий. Об этом заявил американский генерал, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.
Спикер ГУР МОУ Андрей Юсов прокомментировал взрывы в РФ в ночь на пятницу, 19 января.
Во время операции украинских разведчиков на территории Белгородской области россияне понесли потери. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
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