"Ракеты у нас будут": в Раде анонсировали передачу Украине дальнобойных Taurus

В ФРГ возникают вопросы о доступности тех или иных вооружений, которые могут передать Украине.

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Богдан Яременко прокомментировал вероятность передачи Украине ракет Taurus / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Militaryanalizer.com

Очень много вопросов по поставкам Украине оружия американцы рассматривают с точки зрения реакции России – даст ли это основания для ядерного удара или еще для какого-то обострения, заявил народный депутат, дипломат Богдан Яременко.

Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, американцы стараются избегать действий, которые Россия может расценить как шаг на эскалацию и в ответ атаковать европейские государства.

"Считаю этот подход неправильным, ошибочным. Но, тем не менее, американцы выбрали себе президента, а он – себе советника. Такова их политика. Даже с этим подходом они дают нам столько, что это позволяет нам выживать и стойко держаться. И мы за это им благодарны", - подчеркнул дипломат.

По его словам, с американской стороной продолжаются консультации по поводу необходимости предоставления Украине большей помощи. Вместе с тем в ситуации с немецкими поставками основной вопрос в том, какое количество тех или иных вооружений в ФРГ доступно для поставки в Украину.

"Этот вопрос тоже будет решен, и эти ракеты (Taurus, - ред.) у нас будут. А в свете соглашения, подписанного с Британией, у нас появятся и те системы, о которых до сих пор даже не говорилось", - добавил Яременко.

Смотрите видео - Богдан Яременко рассказал о поставках нового оружия Украине:

Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Ранее Яременко дал неожиданный прогноз нового мятежа в РФ. В истории России бунты случались не раз, в том числе и в советский период, напомнил Богдан Яременко.

Как сообщалось ранее, Яременко объяснил, зачем Путин начал войну в Украине. Ресурсы России тают. Война в Украине показала ее технологическую отсталость, считает Богдан Яременко.

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