Бунт силовиков или военных: появился неожиданный прогноз нового мятежа в РФ

В истории России бунты случались не раз, в том числе и в советский период, напомнил Богдан Яременко.

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Богдан Яременко спрогнозировал бунт в РФ / ua.depositphotos.com, УНИАН

В стране-агрессоре РФ возможен новый бунт, наподобие тому, который ранее устроил глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, заявил дипломат, народный депутат Богдан Яременко.

"У Пригожина не хватило наглости и характера довести дело до конца. Но, тем не менее, эта попытка показала, что в России такое возможно", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Дипломат напомнил, что в истории России бунты случались не раз, в том числе и в советский период.

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"В любом обществе, где не работают общественные лифты (а они в России не работают), рано или поздно происходят мятежи, которые приводят к смене руководства, а это рано или поздно приводит к смене политики, по меньшей мере, к декоративным изменениям. В России это возможно", - уверен он.

Вместе с тем народный депутат затруднился спрогнозировать, кто в РФ может возглавить новый бунт.

"Теоретически это может сделать любой из серьезных военачальников или руководителей спецслужб. Но в России работает еще один момент: там уже все повязаны кровью, что порождает определенное понимание единства судьбы, то есть смерть или потеря власти одним будет означать смерть и потерю власти другим", - добавил Яременко.

Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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