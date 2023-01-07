После ухода или отстранения диктатора Владимира Путина, убежден военный эксперт Олег Жданов, Россия погрузится в хаос.

Жданов спрогнозировал, как повлияет на войну отстранение или сильная болезнь Путина / коллаж фото УНИАН

Ситуация на фронтах украино-российской войны изменится кардинально, если диктатора Путина отстранят от рычагов власти в Кремле либо если у него откажет окончательно здоровье. Об этом в интервью заявил военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"Прямая зависимость. Если с Путиным что-нибудь случится – то ли его отстранят от власти, то ли здоровье подведет - ситуация на фронте изменится кардинально, причем в течение нескольких дней. Вряд ли ястребы, кружащие вокруг Путина, смогут удержать ситуацию в России под контролем и продолжать путинскую политику", − говорит он.

После ухода или отстранения Путина, убежден Жданов, Россия погрузится в хаос.

"В таком случае Россия просто взорвется: элиты выведут людей на улицы, начнется дележ власти. И тогда война с Украиной всем будет до лампочки. Более того, завершение этой войны на условиях Запада будет единственным способом для кремлевской элиты спасти собственный капитал и собственную шкуру. В общем, если в Кремле изменится политический расклад, это может вызвать внезапное окончание войны в нашу пользу", − сказал он.

Война России и Украины

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны ISW отмечали, что российский диктатор Владимир Путин осознает все проблемы, которые есть сейчас в России и оккупационной армии, однако пытается переложить ответственность с себя на других. Он пытается сохранить позицию, которую он пытался занимать на протяжении своего правления.

Также сообщалось, что директор страны-агрессора России Владимир Путин заговорил о возможном завершении войны. По его словам, процесс урегулирования с Украиной будет "непростым и потребует определенного времени". Российский диктатор прямо заявил, что РФ готова к переговорам. Мол, без них всё равно не удастся обойтись.

министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что в случае, если России будет грозить поражение в войне, она может пойти на применение тактического ядерного оружия. По его словам, это будет точкой невозврата для РФ.

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