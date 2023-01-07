glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Жданов спрогнозировал, как повлияет на войну отстранение или сильная болезнь Путина

7 января 2023, 12:53
После ухода или отстранения диктатора Владимира Путина, убежден военный эксперт Олег Жданов, Россия погрузится в хаос.
Жданов, Путин
Жданов спрогнозировал, как повлияет на войну отстранение или сильная болезнь Путина / коллаж фото УНИАН

Ситуация на фронтах украино-российской войны изменится кардинально, если диктатора Путина отстранят от рычагов власти в Кремле либо если у него откажет окончательно здоровье. Об этом в интервью заявил военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"Прямая зависимость. Если с Путиным что-нибудь случится – то ли его отстранят от власти, то ли здоровье подведет - ситуация на фронте изменится кардинально, причем в течение нескольких дней. Вряд ли ястребы, кружащие вокруг Путина, смогут удержать ситуацию в России под контролем и продолжать путинскую политику", − говорит он.

После ухода или отстранения Путина, убежден Жданов, Россия погрузится в хаос.

"В таком случае Россия просто взорвется: элиты выведут людей на улицы, начнется дележ власти. И тогда война с Украиной всем будет до лампочки. Более того, завершение этой войны на условиях Запада будет единственным способом для кремлевской элиты спасти собственный капитал и собственную шкуру. В общем, если в Кремле изменится политический расклад, это может вызвать внезапное окончание войны в нашу пользу", − сказал он.

Война России и Украины

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны ISW отмечали, что российский диктатор Владимир Путин осознает все проблемы, которые есть сейчас в России и оккупационной армии, однако пытается переложить ответственность с себя на других. Он пытается сохранить позицию, которую он пытался занимать на протяжении своего правления.

Также сообщалось, что директор страны-агрессора России Владимир Путин заговорил о возможном завершении войны. По его словам, процесс урегулирования с Украиной будет "непростым и потребует определенного времени". Российский диктатор прямо заявил, что РФ готова к переговорам. Мол, без них всё равно не удастся обойтись.

министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что в случае, если России будет грозить поражение в войне, она может пойти на применение тактического ядерного оружия. По его словам, это будет точкой невозврата для РФ.

Другие новости:

Олег Жданов Путин болен война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:04

Кокаин, потеря девственности и отмороженный пенис: : принц Гарри ошарашил новой порцией откровений

12:53

Жданов спрогнозировал, как повлияет на войну отстранение или сильная болезнь ПутинаВидео

12:49

Гороскоп Таро на неделю 9-15 января: Близнецам – наказание врагов, Весам - выгораниеВидео

12:45

"На Западе до сих пор боятся победы Украины": Жданов объяснил, почему капитуляция РФ неизбежнаВидео

12:43

"Хватит на нас нападать и ненавидеть": злобная участница "Холостяка" оскандалилась заявлением об украинском языке

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:35

Украине могут дать батарею ПВО SAMP-T: они поражают цели на дальности более 100 км и сильны как ПРОВидео

12:05

Как сделать невероятно сочную и вкусную домашнюю колбасу: обалденные секреты приготовленияВидео

12:04

Православное ПВО: на базу Энгельс РПЦ привезла икону от "бавовны"

12:01

ВСУ одним махом уничтожили 150 военных РФ, в том числе 10 офицеровВидео

Реклама
12:00

Война так обескровит РФ, что она согласится на границы 1991 года и отдаст ядерное оружие – ЖдановВидео

11:46

"В Бахмут едет волонтерить": Ступку высмеяли за тусовки в Маями с новой пассией

11:32

Армия Украины наступает на Луганщине, войска РФ в ответ могут взорвать дамбу в Сватово – ЦНСВидео

11:20

Массовку решили не собирать: Путин был один на рождественском богослуженииВидео

11:12

Румяная корочка обеспечена: как правильно жарить картофель, чтобы все попросили добавкиВидео

10:42

Пропавшая "Валюха" из "Сватов" вышла на связь: что случилось

10:42

Войска РФ нарушили фейковое "перемирие", которое объявил Путин – ПентагонВидео

10:40

Обои можно не срывать: как убрать плесень на стенах

10:37

С вами живет синоптик: почему кошки закрывают нос лапами или хвостом

09:55

На сколько у России хватит ресурса: Гудков рассказал, как долго может длиться войнаВидео

09:31

"Смелый и решительный шаг к капитуляции": Путина разнесли в РФ за "перемирие" – ISWВидео

Реклама
09:30

Гороскоп на неделю 9-15 января 2023: горящие сроки, нервы и конфликты принесет судьбаВидео

09:30

Поздравление с Днем ангела Марии - картинки и открытки, Собор Пресвятой БогородицыФото

09:07

Кричал не только "Героям слава": выступление Галкина в Дубае заставило россиян плеваться желчьюВидео

08:32

"Перемирие" от Путина – цинизм: Россия хочет паузу, чтобы снова напасть на Украину – Госдеп СШАВидео

08:30

Барахлу на кухне не место: как часто нужно менять сковородкиВидео

08:28

ВСУ ликвидировали сына представителя КадыроваВидео

08:20

Что россияне будут делать, когда Су-25 и Ка-52 закончатся?мнение

08:00

Светлый праздник Рождества: что пожелать близким в этот волшебный день

07:34

Финляндия передаст Украине танки Leopard 2: в Хельсинки назвали условиеВидео

06:20

Почему Путину вдруг захотелось "нормально отпраздновать Рождество"мнение

03:13

"Главное кормилицу не испачкать": Волочкова ушла в отрыв на МальдивахВидео

02:10

Резкое похолодание до - 20°: синоптики назвали украинцам сроки ледяного прогнозаВидео

01:33

Повторное наступление РФ на Киев: российский оппозиционер оценил риск вторжения из БеларусиВидео

01:00

Любовный гороскоп на неделю 9-15 января 2023: Тельцам – романтический ужин, Весам – вихрь событий

00:10

Гудков рассказал, почему распад России опасен для УкраиныВидео

06 января, пятница
23:35

Путин хочет мобилизовать еще полмиллиона россиян для нового наступления: в ГУР раскрыли план КремляВидео

23:06

"Будут немедленно предоставлены": в США раскрыли детали крупного пакета военной помощиВидео

23:05

Гороскоп на завтра 7 января 2023: Овнам – активность, Ракам – беспокойство, а Рыбам – ссоры

22:25

Трибунал над Путинным станет ударом для российских элит: оппозиционер назвал последствияВидео

22:22

Оккупационная армия концентрирует группировку для проведения наступательных действий - ОПВидео

Реклама
22:15

Военный эксперт рассказал, стоит ли бояться российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"Видео

21:38

Ремонт, от которого все будут в восторге: самые модные обои 2023 года

21:34

Гудков откровенно рассказал, хватит ли РФ оружия на целый год и может ли она получить помощь извнеВидео

21:19

Patriot прикроет небо: в ФРГ раскрыли детали помощи для УкраиныВидео

21:14

"Гаага хлопает в ладоши и готовит камеру": Гиркин яростно разругал Путина за "перемирие"Видео

21:01

ВСУ разбомбили базу оккупантов на Херсонщине: в Генштабе рассказали "горячие" подробностиВидео

20:51

Какие 2 вещи нельзя нарушать на Рождество 2023, чтобы беду не привлечь: приметы на 7 январяВидео

20:28

"Процесс пошел": Арестович назвал регион, куда РФ бросит все свои силы для наступленияВидео

20:21

От HIMARS до "убийц танков": США объявили рекордный пакет помощи для ВСУВидео

20:17

Путин будет драться за Крым: российский политик объяснил, почему диктатор откажется от ДонбассаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять