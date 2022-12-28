Под угрозой поражения РФ может применить тактическое ядерное оружие: в Италии предупредили Украину

Опасность применения ядерного оружия Россией существует, хотя и очень маловероятна, считает министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Владимир Путин, ракетный удар, ракета / сайт Кремля, УНИАН

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что в случае если России будет угрожать поражение в войне она может пойти на применение тактического ядерного оружия.

По его словам, это будет точкой невозврата для РФ, передает издание Il Fatto Quotidiano.

"Применение тактической ядерной энергетики планируется Россией. Для нас это немыслимо, а для Москвы - да, если будет пройдена точка невозврата, если они рискуют потерпеть поражение. Короче говоря, опасность потенциально существует, хотя и очень маловероятна", - сказал министр..

Крозетто заверил, что Италия продолжит поддерживать Украину, в том числе предоставлением военной помощи.

"Мы, безусловно, поможем им защитить себя: Россия пересекла границу, которую она не должна была пересекать", - отметил Крозетто.

Министр обороны Италии подчеркнул, что "поставки должны быть совместимы с наличием возможности пополнить запасы этого оружия и передать его Киеву в хорошем рабочем состоянии".

"Вы не найдете ракеты в супермаркете, как баночку "Нутеллы", это сложные системы, для которых требуется длительное время производства. Вы не можете сказать: хорошо, завтра я пойду и куплю сотню ракет. Их нет. Поэтому, если мы даем Украине системы ПВО, мы должны взять их из своих запасов, и мы должны сделать это, не лишая защиты себя, и с уверенностью в качестве", - сказал Крозетто.

Ядерная угроза со стороны РФ

Недавно бывший министр обороны США и директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

На фоне ядерного шантажа Кремля США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61-12 было первоначально запланировано на весну 2023 года, а теперь планируется в декабре этого года.

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