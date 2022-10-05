"Кровавый переворот": эксперт назвал сценарий отстранения Путина от власти

Владимир Путин / Скриншот

В России может произойти переворот, в результате чего президент Владимир Путин лишится власти, заявил политический эксперт Дмитрий Васильев.

Хозяин Кремля может лишиться должности в результате организованного ФСБ "транзита власти" или после "кровавого русского бунта", подчеркнул он в интервью, опубликованном на Youtube-канале ТСН.

Эксперт обратил внимание на то, что ФСБ пытается оставить неизменной систему в РФ, построенную на конструктивах спецслужб.

Вместе с тем он не исключил, что в этом процессе могут участвовать также отдельные бизнесмены и олигархи.

В то же время политолог уверен в том, что в РФ не способны изменить ситуацию либеральные силы, в отличие от милитарных структур.

"То же легион "Свобода России" — люди готовы брать оружие в руки. Люди готовы делать что-то внутри Российской Федерации, понимая, что изменить можно только вооруженным путем. Это ключевые сценарии. Но я не помню, кто у нас часто повторяет это фразу – пуля, которая долетит, будет чеченской, и первой сдаст Чечня", – уточнил он.

Собеседник добавил, что на массовый бунт россиян не стоит рассчитывать и напомнил о бегства россиян от мобилизации.

"Это русский народ, другой менталитет. Его могут использовать в какой-то момент, чтобы сделать кровавый беспощадный русский бунт, а не революцию. Народ может выступить инструментарием, но какие-то силы сверху этим будут руководить", — добавил Васильев.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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