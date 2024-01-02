УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Уничтожение ТУ-95 и ТУ-22 над территорией России: эксперт назвал единственный вариант

Юрий Берендий
2 января 2024, 22:55
По словам эксперта, Украина пока не может сбивать российские стратегические бомбардировщики ТУ-95 и ТУ-22 из-за большого расстояния до украинской границы.
Уничтожение ТУ-95 и ТУ-22 над территорией России: эксперт назвал единственный вариант
Один такой удар мог бы подорвать возможность России воевать / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Сбитие русского стратегической авиации на территории России - ключевой вопрос. Ведь решить проблему противодействия российским крылатым ракетам увеличением средств ПВО невозможно, потому что невозможно насыщить Украину столькими средствами ПВО (речь идет не только о защите критических объектов и крупных городов, но и о меньших населенных пунктах). Об этом в интервью Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Радикально решить проблему возможно только путем уничтожения причин. Если говорить о воздушных или морских носителях крылатых ракет, то воздушные носители находятся вне зоны досягаемости средств, которые имеет Украина", - указывает эксперт.

По его словам, ТУ-95 или ТУ-22 не подходят к Украине ближе чем на несколько сотен километров, а их место базирования находится на еще большей дальности от границы.

видео дня

"Их уничтожение или поражение – чрезвычайно сложная задача, и более реальной выглядит минимизация угрозы от морских носителей. Эта задача уже достигла существенного прогресса на морском театре боевых действий (в частности, был уничтожен один из подводных носителей и были поражены надводные носители крылатых ракет), и если будет возможность нанести удар по кораблям до того, как они выйдут на рубежи пуска, то это будет частичное, но кардинальное решение этой проблемы", - указывает Алексей Мельник.

Он также добавил, что у западных стран есть оружие, которое позволило бы изменить расклад сил на фронте и в целом в войне. Однако, для этого требуется политическое решение союзников.

"Если бы Украина сегодня имела бы американские крылатые ракеты "Томагавк", где один корабль США может запускать до полутора сотен таких ракет за чрезвычайно короткое время, один такой удар по РФ мог бы подорвать возможность не только воевать в целом, но и наносить подобные удары на несколько месяцев. Но мы все четко понимаем, что в случае с "томагавками" до сих пор существует политическое ограничение о запрете применения Украиной оружия западного производства по международно признанной территории РФ. И именно эти два ограничения, политическое и техническое, не позволяют нам осуществить подобные операции", - резюмировал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Алексей Мельник

Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации Объединенных Наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

Удары по территории Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты могут снова осуществить ракетные атаки на Украину уже в течение ближайших дней. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

2 января российские оккупанты запустили 10 аэробалистических ракет "Кинжал" по территории Украины. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный отметил, что в случае попадания хотя бы одной такой ракеты по территории Киева последствия будут катастрофическими.

С начала полномасштабного вторжения России, в небе над Украиной было уничтожено 1709 воздушных целей различных типов, что составляет 85% от общего количества ракет и дронов, выпущенных по Украине. Об этом сообщил Командующий Воздушных Сил Украины Николай Олещук.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине обстрелы
Реклама

Главное за день

В Харькове мощные взрывы: враг атаковал жилые дома

В Харькове мощные взрывы: враг атаковал жилые дома

23:23 Украина
Все в дыму, люди под завалами - видео с первыми минутами после удара по дому в Киеве

Все в дыму, люди под завалами - видео с первыми минутами после удара по дому в Киеве

23:06 Украина
4 бури врежут одна за другой: календарь магнитных бурь на январь 2024

4 бури врежут одна за другой: календарь магнитных бурь на январь 2024

22:33 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

23:23

В Харькове мощные взрывы: враг атаковал жилые дома

23:06

Все в дыму, люди под завалами - видео с первыми минутами после удара по дому в КиевеФотоВидео

22:55

Уничтожение ТУ-95 и ТУ-22 над территорией России: эксперт назвал единственный вариант

22:33

4 бури врежут одна за другой: календарь магнитных бурь на январь 2024

22:23

Заходят с севера "большой клешней": в ВСУ рассказали о ситуации возле Авдеевки

Россия терроризирует Украину "Кинжалами" и делает ставку на истощение "Patriot" - МельникРоссия терроризирует Украину "Кинжалами" и делает ставку на истощение "Patriot" - Мельник
22:17

Новые массированные удары: Зеленский обратился к украинцам с важным заявлением

21:47

Ракета ударила по больнице в Киеве, где проходят реабилитацию военные - детали

21:22

Дэвид Бекхэм жестко потроллил жену на Новый год

21:16

Не успел отстрелять: ВСУ молниеносно уничтожили первый новейший Ястреб-АВ оккупантовВидео

Реклама
21:03

Наиболее страшный удар: на Киркорова продолжают распространяться санкции за "голую" вечеринку

20:47

"Будет катастрофа, если "Кинжал" ударит по Киеву": Залужный обратился к Западу

20:43

Отставка Шольца может состояться в 2024 году: СМИ назвали фамилию преемника

20:23

Мэрайя Кэрри в дизайнерском платье залезла в воду на зимней улице

20:17

"Первые полгода не спала": Могилевская раскрыла новые подробности про дочерейВидео

20:00

"Вы сожжете волосы": парикмахер показала, как нельзя использовать фенВидео

19:52

В 2025 году Украина может перейти на карточную систему: назван апокалиптический сценарий задержки помощи

19:46

Судья "Мастер шеф" пострадала из-за атаки россиян

19:44

Бешеный ветер и снег: в Украине врежет -18 после затяжного потепления

19:28

Какие прыщи нельзя давить: привычка, которая имеет смертельную опасностьВидео

19:23

"Налет может быть следующей ночью": Жданов предупредил, сколько еще ракет подготовила Россия

Реклама
19:16

Оккупанты за 5 дней выпустили по Украине 500 ракет и дронов – Зеленский

19:15

Лунный календарь 3 января 2024 года: каких запретов следует придерживаться, чтобы не заболеть

19:10

Украину ждет несколько волн массированных комбинированных ракетно-дроновых атакмнение

19:06

"Какой из нас толк": в Раде говорят, что отправлять нардепов на фронт будет "дорого"

18:56

До 100 ракет одновременно: эксперт рассказал, сколько продлятся удары по Украине

18:45

Помощь под угрозой: Турция не пустила в море корабли Великобритании для Украины

18:27

Ситуация в Авдеевке изменилась: экс-командир "Айдара" рассказал о рекордных потерях

18:27

Не выливайте жидкость из-под горошка и фасоли: как ее используют хитрые хозяйки

18:21

Если вы чувствуете этот запах, кофе пить не стоит

18:05

"Нужны 5 шагов": Кулеба сказал, как мир может ответить на удар РФ по Украине

18:00

Срывать не нужно: как устранить скрип пола, не разбирая его

17:58

Александр Зинченко восхитил Сеть милыми фото с женой и крохами-дочурками

17:49

Чудом спасла ребенка: советница главы облсовета Харькова попала под обстрел

17:40

Будет снова пушистым: женщина рассказала, как легко отстирать коврик для ванны

17:36

Роспропаганда выдала дикий фейк о Залужном после атаки на Киев

17:33

Павел Зибров впервые признался, из-за чего поседел в 12 лет

17:25

Через несколько дней может быть новый массированный обстрел Украины - Воздушные силы

17:09

Ротару отреагировала на кровавый обстрел Украины 2 января

17:06

Веселая иллюзия для самых внимательных: только люди с "орлиным зрением" найдут лягушку

16:43

После сепсиса и реанимации: как сейчас выглядит тяжелобольная Тышкевич

Реклама
16:39

На блокпостах в Киеве будут "ловить" уклонистов: в ТЦК подтвердили решение

16:35

В Раде "дали заднюю": обещают "компромиссный" проект о мобилизации вместо скандального варианта

16:21

Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов - Forbes

16:21

Нельзя 3 января нарушать 5 запретов, чтобы не началась "черная" полоса - приметы

16:17

Применили "маневр Жукова": аналитики рассказали о боях на левом берегу Днепра

16:10

Всего за неделю РФ может сформировать силы для нового наступления: под угрозой одна область

16:10

Почему РФ выпустила по Киеву 10 ракет "Кинжал", а не 12мнение

15:59

Похолодание отменяется: синоптик удивила новым прогнозом погоды в Украине

15:46

"Не было времени среагировать на их уничтожение": в ВСУ раскрыли тактику россиян во время атаки

15:36

Всё летит в заданную цель: в ВСУ рассказали, зачем россияне бьют по гражданским

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять