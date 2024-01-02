Уничтожение ТУ-95 и ТУ-22 над территорией России: эксперт назвал единственный вариант

По словам эксперта, Украина пока не может сбивать российские стратегические бомбардировщики ТУ-95 и ТУ-22 из-за большого расстояния до украинской границы.

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Один такой удар мог бы подорвать возможность России воевать / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Сбитие русского стратегической авиации на территории России - ключевой вопрос. Ведь решить проблему противодействия российским крылатым ракетам увеличением средств ПВО невозможно, потому что невозможно насыщить Украину столькими средствами ПВО (речь идет не только о защите критических объектов и крупных городов, но и о меньших населенных пунктах). Об этом в интервью Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Радикально решить проблему возможно только путем уничтожения причин. Если говорить о воздушных или морских носителях крылатых ракет, то воздушные носители находятся вне зоны досягаемости средств, которые имеет Украина", - указывает эксперт.

По его словам, ТУ-95 или ТУ-22 не подходят к Украине ближе чем на несколько сотен километров, а их место базирования находится на еще большей дальности от границы.

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"Их уничтожение или поражение – чрезвычайно сложная задача, и более реальной выглядит минимизация угрозы от морских носителей. Эта задача уже достигла существенного прогресса на морском театре боевых действий (в частности, был уничтожен один из подводных носителей и были поражены надводные носители крылатых ракет), и если будет возможность нанести удар по кораблям до того, как они выйдут на рубежи пуска, то это будет частичное, но кардинальное решение этой проблемы", - указывает Алексей Мельник.

Он также добавил, что у западных стран есть оружие, которое позволило бы изменить расклад сил на фронте и в целом в войне. Однако, для этого требуется политическое решение союзников.

"Если бы Украина сегодня имела бы американские крылатые ракеты "Томагавк", где один корабль США может запускать до полутора сотен таких ракет за чрезвычайно короткое время, один такой удар по РФ мог бы подорвать возможность не только воевать в целом, но и наносить подобные удары на несколько месяцев. Но мы все четко понимаем, что в случае с "томагавками" до сих пор существует политическое ограничение о запрете применения Украиной оружия западного производства по международно признанной территории РФ. И именно эти два ограничения, политическое и техническое, не позволяют нам осуществить подобные операции", - резюмировал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Алексей Мельник Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации Объединенных Наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

Удары по территории Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты могут снова осуществить ракетные атаки на Украину уже в течение ближайших дней. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

2 января российские оккупанты запустили 10 аэробалистических ракет "Кинжал" по территории Украины. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный отметил, что в случае попадания хотя бы одной такой ракеты по территории Киева последствия будут катастрофическими.

С начала полномасштабного вторжения России, в небе над Украиной было уничтожено 1709 воздушных целей различных типов, что составляет 85% от общего количества ракет и дронов, выпущенных по Украине. Об этом сообщил Командующий Воздушных Сил Украины Николай Олещук.

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