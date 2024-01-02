Россия терроризирует Украину "Кинжалами" и делает ставку на истощение "Patriot" - Мельник

Россия накопила десятки "Кинжалов", но до сих пор вынуждена считать их так же, как "Калибры", считает эксперт.

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Россия терроризирует Украину "Кинжалами", потому что делает ставку на истощение "Patriot" - Мельник / Коллаж УНИАН, MNS.GOV.UA, МО РФ

Россия вернулась к прошлогодней тактике массированных ракетных ударов по Украине. В частности, 2 января Украина отразила самую масштабную комбинированную ракетную атаку в мире с применением гиперзвукового оружия, во время которой страна-агрессор запустила более 60 крылатых ракет и десять "Кинжалов".

В интервью Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник рассказал, сколько ракет "Кинжал" накопила Россия, как долго РФ сможет наносить массированные удары по Украине, и какое оружие способно остановить удары РФ на несколько месяцев.

Характер обстрелов Киева 29 декабря и 2 января указывает на возвращение РФ к тактике массированных ударов. Какова цель этих обстрелов, и почему, на ваш взгляд, Россия начала все активнее применять комбинированные удары?

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Если очень коротко – террор. Цель этих ударов – это запугивание, прежде всего украинского общества, военно-политического руководства, а также опосредованный сигнал нашим зарубежным партнерам. Потому что если послушать бредни-обоснования, которые звучат из Кремля, от Путина лично или его пропагандистов, то единственный путь к прекращению войны – это капитуляция Украины. Такой способ предлагает Россия, а обстрелы – это дополнительные аргументы для убеждения в серьезных намерениях РФ, о которых они говорят публично.

Как можно объяснить практику ударов "Кинжалами", и как долго Россия сможет проводить удары именно этим типом ракет – насколько велики в РФ их запасы, и способна ли она производить такие ракеты для продолжения атак?

Согласно информации из разных источников, то как по запасам, которые Россия создала до сих пор, так и по возможности производства, речь идет о десятках таких ракет. Поэтому логично ожидать по меньшей мере несколько подобных массированных атак, ведь именно такой реальный запас РФ способна накопить.

"Кинжал" - это довольно новое оружие, и, очевидно, некоторое время Россия сдерживала себя тем, что задекларированные "магические" качества этого "супероружия" будут подтверждены на практике. В принципе, с появлением в Украине современных систем ПВО этот миф частично был разрушен.

В атаке на Киев 2 января "Кинжалы" применяли последними. Расчет россиян, очевидно, был на то, что волны беспилотников, а затем крылатых и баллистических ракет истощат украинскую систему ПВО. Потому что запас ракет противовоздушной обороны не безграничен, нужно время на перезагрузку, и они, вероятно, рассчитывали, что на момент пуска "Кинжалов" их просто нечем будет перехватывать.

Если Россия в дальнейшем будет прибегать к массированным ударам "Кинжалами", и, как вы сказали, накопила их десятками, то будет ли Украина иметь возможность противодействовать таким ударам? Ведь согласно информации издания The Telegraph, возможны перебои с ракетами для "Patriot".

Мы понимаем, что самое современное ПВО не дает стопроцентной гарантии, и одной из проблем является недостаточное количество как самих комплексов "Patriot", так и ракет к ним. Когда именно наступит момент, во время которого количество целей будет превосходить возможности украинской ПВО перехватывать эти ракеты, неизвестно. По крайней мере, во время атаки 2 января такой критической ситуации не наблюдалось. Но Россия делает на это ставку. Возможно, выбор времени на накопление в течение двух последних месяцев был выбран не случайно, ведь именно в течение этого срока с обсуждением поставок западной помощи в публичной плоскости начались проблемы. Поэтому я не исключаю, что этот фактор принимался во внимание при планировании ударов по Украине российским руководством.

Россия с началом холодов начала активнее наносить массированные удары. Связано ли это с тем, чтобы с их помощью как можно больше навредить украинской энергосистеме?

Мне трудно сказать, насколько учитывался сезонный или температурный фактор. Исходя из прошлогоднего опыта, атаки на энергоструктуру начались еще в октябре, и тогда расчет был на то, чтобы к моменту наступления пика холодов энергосистема должна была быть уничтожена. Сейчас, скорее всего, определяющим ограничением было количество ракет, которые Россия смогла накопить. Потому что это было не только восстановлением ракет для так называемой СВО, поскольку были данные, что Россия ушла в "минус" собственных неприкосновенных запасов. Потому что те самые "Искандеры", которые Россия также сейчас использует, являются средством стратегического уровня, ведь предназначены для использования как обычных, так и тактических ядерных боеголовок. Поэтому основным фактором все-таки было ограничение наличия таких ракет для проведения массированных атак.

Если исходить из открытых источников, то для подобных ударов важно не только имеющееся количество ракет, но и наличие носителей. Если бы Россия даже и захотела выпустить все ракеты в одном залпе, то, например МиГ-31К, который является носителем "Кинжала", может брать на борт только одну ракету. И количество таких самолетов у РФ чуть больше одного десятка. Кроме того, неизвестно количество подготовленных экипажей (ведь для этого, очевидно, необходима дополнительная подготовка). Также есть момент, связанный со временем, необходимым для программирования полета этой ракеты и прикрепления к ее бортовому компьютеру координат целей и траектории ее полета. Опыт прошлого года свидетельствует о минимальной периодичности от недели до десяти дней. Атака 2 января доказала, что длительная подготовка, предшествовавшая удару, позволила россиянам провести ее с минимальным интервалом. Но у меня нет однозначного ответа, есть ли у них возможность провести атаку в том же масштабе с учетом вышеназванных факторов. Если у России есть такие возможности, то россияне будут пытаться повторять подобные атаки. И здесь не следует забывать, что Путин сейчас готовится к президентским выборам, и ему надо демонстрировать или победы, или что-то такое, что удовлетворило бы кровожадный запрос российского народа на эту войну.

Как в России выглядят дела с крылатыми ракетами? Почему, по вашему мнению, РФ пока не применяет "Калибров", а использует эти ракетоносители в последнее время только для дежурства?

На мой взгляд, это те же ограничения. Например, если говорить о ракетах С-300, которые представляют колоссальную опасность для пограничных и прифронтовых районов Украины (прежде всего мы наблюдаем эти практически ежедневные ужасы в Харькове), то согласно данным, которые у нас есть, у России есть несколько тысяч этих ракет и нет ограничений в пусковых установках.

Но когда речь заходит о другой номенклатуре, например, о крылатых, баллистических или аэробалистических ракетах, то похоже, что россияне вынуждены учитывать ограничения их наличия, необходимость сохранения стратегического резерва и возможность восстановления ракет промышленной мощностью.

У нас были ситуации, когда командование Воздушных сил отчитывалось о сбитии у украинской границы истребителей типа СУ. Есть ли у нас возможность противодействия носителям крылатых ракет, тем самым "тушкам", если те будут подлетать близко к границе?

Это - ключевой вопрос. Решить эту проблему увеличением средств ПВО невозможно, потому что невозможно насыщить Украину столькими средствами ПВО (речь идет не только о защите критических объектов и крупных городов, но и о меньших населенных пунктах). Радикально решить проблему возможно лишь путем уничтожения причин. Если говорить о воздушных или морских носителях крылатых ракет, то воздушные носители находятся вне зоны досягаемости средств, которые имеет Украина. ТУ-95 или ТУ-22 не подходят к Украине ближе чем на несколько сотен километров, а их место базирования находится на еще большей дальности от границы. Их уничтожение или поражение – чрезвычайно сложная задача, и более реальной выглядит минимизация угрозы от морских носителей. Эта задача уже достигла существенного прогресса на морском театре боевых действий (в частности, был уничтожен один из подводных носителей и были поражены надводные носители крылатых ракет), и если будет возможность нанести удар по кораблям до того, как они выйдут на рубежи пуска, то это будет частичное, но кардинальное решение этой проблемы.

Есть ли у западных партнеров оружие, которым можно выполнить такую задачу?

Если бы у Украины сегодня были американские крылатые ракеты "Томагавк", где один корабль США может запускать до полутора сотен таких ракет за чрезвычайно короткое время, один такой удар по РФ мог бы подорвать возможность не только воевать в целом, но и наносить подобные удары на несколько месяцев. Но мы все четко понимаем, что в случае с "Томагавками" до сих пор существует политическое ограничение о запрете применения Украиной оружия западного производства по международно признанной территории РФ. И именно эти два ограничения, политическое и техническое, не позволяют нам осуществить подобные операции.

Президент Зеленский неоднократно заявлял о возможных ударах Вооруженных Сил Украины по территории России. Вы сказали, что в настоящее время есть два предохранителя, которые не позволяют этого сделать. Есть ли у нас чем наносить такие удары, и не будут ли предостерегать Украину от таких шагов западные партнеры?

Ограничения по использованию собственного оружия по территории РФ для Украины нет. Более того, Украина с первых месяцев полномасштабного вторжения несколько раз пыталась с помощью беспилотников и проведения диверсионных операций нанести удары по РФ. То есть на все то, где не применяется дальнобойное западное оружие, партнеры смотрят как на суверенное право Украины осуществлять оборону. Однако когда, например, Украина проводила операции стратегического уровня против портовой инфраструктуры, партнеры пытались нас сдержать, поскольку это имело бы последствия для глобальной торговли. Но, по большому счету, все, что касается дронов дальнего радиуса действия украинского производства и выбора целей для их атак, то здесь наши партнеры не только будут соглашаться с украинским выбором, но и по возможности даже содействовать нам в плане предоставления разведывательной информации.

Кто такой Алексей Мельник Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации Объединенных Наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

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