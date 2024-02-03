Россияне нацелились на стратегический город: в ВСУ рассказали о боях на востоке

В ВСУ отметили, что россияне используют авиацию для наступления на позиции украинских войск на Лимано-Купянском направлении.

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Россияне наступают на позиции ВСУ с использованием авиации / Коллаж Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, 22 отдельная механизированная бригада

На Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях за сутки Силы обороны уничтожили более 200 оккупантов и около 60 единиц вооружения и военной техники российских оккупационных войск. Об этом сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Ситуация в полосе группировки "Хортица" остается стабильно напряженной. Враг продолжает перебрасывать свои резервы на линию соприкосновения. В частности, на Бахмутском направлении одной из ключевых целей остается пробитие нашей линии обороны в направлении населенного пункта Часов Яр", - сказал Евлаш.

Он добавил, что за минувшие сутки российские войска 415 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины на Бахмутском направлении. Кроме того, в ходе боев удалось уничтожить 48 единиц военной техники и вооружения врага и ликвидировать 100 российских оккупантов.

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В то же время, Илья Евлаш указывает на то, что на Лимано-Купянском направлении враг продолжает наступление на позиции украинских военных.

Он отметил, что только за минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили 11 атак противника, ликвидировано 111 оккупантов и уничтожено 11 единиц вооружения и военной техники противника.

"5 раз враг применял авиацию. Кроме того, 574 раза оккупанты нанесли обстрелы по позициям Сил обороны", - сказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

Ситуация на фронте

Аналитики Института изучения войны сообщили, что Министр обороны России Сергей Шойгу 2 февраля заявил, что российские войска сохраняют "стратегическую инициативу" вдоль всей линии фронта в Украине.

Российские захватчики пытаются обустроить позиции внутри домов в самой Авдеевке. В это же время Силы обороны Украины сталкиваются с нехваткой боеприпасов. Об этом заявил соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

На Бахмутском направлении линия боевого соприкосновения остается динамичной, некоторые позиции переходят из рук в руки. Самыми горячими точками являются населенные пункты Богдановка, Ивановское и Клещеевка. Об этом сообщил полковник, командир батальонно-тактической группы 4-й БрОП НГУ Сергей Сидорин.

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