Дуда оправдался за свое неудачное заявление о "невозвращении" Крыма Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна победить в войне против страны-агрессора России, а Варшава поддерживает свободу, суверенитет и независимость страны.
Дуда подчеркнул, что с первых дней российского вторжения он был на стороне Киева.
"Мои действия и позиция относительно жестокой агрессии России против Украины были понятны с первого дня: Россия нарушает международное право, является агрессором и оккупантом. Нападение России на Украину и оккупация международно признанных территорий Украины, включая Крым, являются преступлением", - написал польский лидер в Twitter.видео дня
Он добавил, что победа Украины - это победа всего свободного мира.
"Эта война не может окончиться победой России. Российский империализм следует остановить, победить и заблокировать на будущее. Украина должна победить, потому что войну должен выиграть свободный мир. Мы все стоим бок о бок за свободную, суверенную и независимую Украину против агрессии и жестокого империализма", - добавил Дуда.
Заявление Дуды о возвращении Крыма под контроль Украины
Как сообщал Главред, президент Польши Анджей Дуда в интервью Kanal Zero слелал неоднозначное заявление о деоккупации Крыма.
В ответ на вопрос о Крыме, Дуда ответил, что не знает, получит ли его Украина его обратно.
"Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет себе Донецк и Луганск", – заявил польский лидер.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на слова Дуды о "невозвращении Крыма в Украину".
"Польша признает независимость Украины в ее международно установленных границах", - написал Сикорский в Twitter.
Глава польского МИД уточнил, что Польша признает украинские границы "начиная с Договора от 19 ноября 1990 года через Будапештский меморандум от 5 декабря 1994 года и Договор о границе от 28 января 2003 года".
Другие новости: