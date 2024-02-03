Дуда оправдался за свое неудачное заявление о "невозвращении" Крыма Украине

Анджей Дуда заявил, что оккупация Россией Крыма - это преступление / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна победить в войне против страны-агрессора России, а Варшава поддерживает свободу, суверенитет и независимость страны.

Дуда подчеркнул, что с первых дней российского вторжения он был на стороне Киева.

"Мои действия и позиция относительно жестокой агрессии России против Украины были понятны с первого дня: Россия нарушает международное право, является агрессором и оккупантом. Нападение России на Украину и оккупация международно признанных территорий Украины, включая Крым, являются преступлением", - написал польский лидер в Twitter. видео дня

Он добавил, что победа Украины - это победа всего свободного мира.

"Эта война не может окончиться победой России. Российский империализм следует остановить, победить и заблокировать на будущее. Украина должна победить, потому что войну должен выиграть свободный мир. Мы все стоим бок о бок за свободную, суверенную и независимую Украину против агрессии и жестокого империализма", - добавил Дуда.

Заявление Дуды о возвращении Крыма под контроль Украины

Как сообщал Главред, президент Польши Анджей Дуда в интервью Kanal Zero слелал неоднозначное заявление о деоккупации Крыма.

В ответ на вопрос о Крыме, Дуда ответил, что не знает, получит ли его Украина его обратно.

"Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет себе Донецк и Луганск", – заявил польский лидер.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на слова Дуды о "невозвращении Крыма в Украину".

"Польша признает независимость Украины в ее международно установленных границах", - написал Сикорский в Twitter.

Глава польского МИД уточнил, что Польша признает украинские границы "начиная с Договора от 19 ноября 1990 года через Будапештский меморандум от 5 декабря 1994 года и Договор о границе от 28 января 2003 года".

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